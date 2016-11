Slik har IS ødelagt verdens første hovedstad

ISTANBUL (VG) Nimrud var hovedstad i verdens første imperium. Bilder fra oldtidsbyen etter at IS er fordrevet, viser nok en arkeologisk katastrofe.

I helgen ble Nimrud frigjort fra IS. Nok et lite steg i kampen for å fordrive terrorhæren fra millionbyen Mosul. Men IS har gjort ubotelig skade.

Bilder nyhetsbyrået AFP har tatt fra ruinbyen, som er over 3300 år gammel og ligger langs elven Tigris 30 kilometer fra Mosul, viser hvordan terrorhæren har gått til verks for å ødelegge det den har oppfattet som avgudsbilder:

En Ziggurat, ett av de høyeste byggverkene som gjenstod fra oldtiden, er forvandlet til en grushaug. Steintavler med det som trolig er verdens første skriftspråk ligger knust på bakken.

De to bevingede oksestatuene som tidligere sto som giganter i en porthvelving, er sprengt vekk.

Oppdaget i 1840-årene



Nimrud var hovedstaden i det mange anser som verdens første imperium, det nyassyriske riket. Fra rundt år 880 f.kr., under navnet Kalhu, var det Kong Assurnasirpal II sitt hovedsete.

– Nimrud var ett av det nyassyriske rikes største hovedsteder, og funnsted for omfattende arkiver og relieffer, som forteller om assyrerrikets historie. Oppdagelsen og utgravningene av Nimrud er ett av de viktigste i Midtøstens arkeologi, forteller professor Jørgen Christian Meyer, ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

HUGGET VEKK: Bildet er tatt i Nimrud denne uken. På telefonen vises et bilde av porthvelvingen slik den var: Med to kolossale statuer av bevingede okser. Foto: Safin Hamed , AFP

Palasset etter Assurnasirpal, kjent som Nord-Vest palasset, ble funnet av den britiske oppdageren Austen Henry Layard på slutten av 1840-tallet.

Utvidede utgravinger ble gjennomført på 1950- og 1960-tallet av Max Mallowan, mannen til krimdronningen Agatha Christie.

Mange av funnene fra Nimrud ble flyttet til museet i Baghdad etter Irak-krigen, og British Museum i London har en av de største samlingene av assyriske gjenstander. Slik er mange av fortidsminnene bevart, forklarer professor Meyer.

BEVART HER: Det irakiske nasjonalmuseet i Baghdad har mange av de viktigste statuene fra den assyriske perioden og funnsteder som Nimrud. Foto: Maya Alleruzzo , AP

– Verre enn Taliban



UNESCO har stemplet ødeleggelsene av Nimrud som en krigsforbrytelse. Professor Meyer mener skadeverkene IS har begått på religiøse bygg og motiver på steder som den syriske verdensarvbyen Palmyra, og i funnsteder nær Mosul, som Nineveh og Nimrud, overskygger Talibans ødeleggelser av Buddha-statuer i Afghanistan.

– IS sine systematiske ødeleggelser, som led i den psykologiske krigføring mot Vesten, som betrakter de arkeologiske funnstedene som en vestlig kulturarv, har vært langt mer alvorlige enn Talibans mer sporadiske ødeleggelser, sier Meyer.