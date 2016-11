Slaget om Mosul sett fra hjelmkamera: Her trygler IS-krigeren for livet

En peshmerga-kaptein forteller om da en IS-kriger overga seg i en dødelig kamp, før en selvmordbomber sprengte seg i luften.

Hjelmkameraet til Jutyar Bany er skrudd på idet kurdiske Peshmerga-soldater omringer et hus med IS-krigere. Stemningen er opphetet.

Troppen hans befinner seg i en landsby utenfor Mosul i Irak. Bany er kommandør for soldatene, som skriker til IS-krigerne:

«Kom dere ut, ellers jevner vi hele huset med en bulldoser, med dere inni!»

En av IS-krigerne kommer ut med armene i været. Det er et sjeldent øyeblikk: I den avgjørende krigen om Mosul, er IS-krigerne kjente for å kjempe til døden.

Alt fanges på film av kameraet til Bany. Han har gitt VG tillatelse til å bruke videomaterialet.

FILMER KAMPENE: Kaptain Jutyar Bany dokumenterer krigen han deltar i med Go-Pro-kamera. Foto: Privat

«Ikke vær redd»



Dette er den dramatiske samtalen som følger etter at IS-krigeren kommer ut av huset:



Peshmerga: «Snu deg rundt!»

IS-krigeren: «Ikke vær redd, jeg kommer ikke til å sprenge meg selv!»

Krigeren pågripes av de kurdiske soldatene. IS-krigeren ser svært redd ut. Han holdes hardt opp mot en vegg:

IS-krigeren: «Vi var fire (inne i huset)»

Peshmerga: «Hvorfor kom ikke de ut?»

IS-krigeren: «De kan ikke gå – men de lever fortsatt. (...) Jeg hørte på dere. Dere sa at jeg skulle overgi meg- så jeg meldte meg.»

Peshmerga: «Slapp av, slapp av, ikke vær redd.»

OVERGA SEG: Peshmergasoldater fører IS-krigeren vekk. Foto: Jutyar Bany

«Den eneste som har overgitt seg»



– Vi kjempet mot IS i landsbyen Bashiqa rett utenfor Mosul, sier Jutyar Bany til VG i intervju mandag kveld.

Han forteller at en av de kurdiske soldatene i troppen hans var drept i kampene, og IS hadde dratt kroppen hans inn i et hus der de barrikaderte seg.

Kapteinen forteller videre at de vanligvis i en slik situasjon ville forsøkt å sprenge huset der IS var, men det var ikke et alternativ i denne situasjonen.

– Vi ønsket å få ut kroppen til vår døde martyr, sier han.

– Hvordan vil du beskrive IS-krigerne i kampenhandlingene?

– Alle kjemper til døden, og ingen vil vanligvis overgi seg. Denne krigeren er den eneste jeg har sett som har overgitt seg.

– Hva skjedde med ham som overga seg?

– Det vet jeg ikke.

– Hva skjedde med IS-krigerne inne i huset?

– De ble drept.

Selvmord og blodig skade



Kort tid etter denne hendelsen fortsetter Peshmerga-styrken igjennom bylandskapet.

Så, inne i en ødelagt bygning, skjer det som ikke skal skje: Ifølge kapteinen detonerer en IS-kriger en vest med eksplosiver midt blant Peshmerga-krigerne.

Selvmord er nå IS sitt mest effetive våpen mot fiendene i og rundt Mosul.

Som du kan se på filmen over, blir Bany slengt i bakken av eksplosjonen. Bare flaks gjorde at den 33 år gamle kapteinen overlevde.

Seks av soldatene han var med, ble skadet i selvmordsangrepet.

IS FILMER OGSÅ: Dette er bilder IS selv har tatt av sine egne krigere under kampene i Mosul. Foto: IS-PROPAGANDA

Propaganda-krigen



Krigen mot IS er ikke bare en blodig, fysisk kamp på bakken i Syria og Irak. Alle de stridene partene gjør også alt de kan for å vinne propagandakrigen:

Journalister fra hele verden er med kurdiske og irakiske soldater til frontlinjen, og får full tilgang til å dokumentere deres innsats mot IS. Fremrykkingen sendes også live på Facebook, eller i korte glimt på Snapchat.

Målet er å vinne støtte og legitimitet for krigshandlingene.

På den andre siden av frontlinjen, filmer IS kamphandlingene selv, og redigerer klippene til blodige, dramatiske propagandafilmer de legger ut på nettet for at alle skal se deres egendefinerte heltemot.

VG spør Peshmerga-kapteinen hvorfor han har et Go-Pro-kamera på hjelmen:

– Å filme det som skjer i frontlinjen er god motivasjon for peshmergakrigerne. Krigen mot terror er ikke bare en krig med våpen, men også en krig med informasjon.