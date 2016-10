Slaget om Mosul: Derfor samarbeider erkefiender

BASHIQA-HØYDENE (VG) I kampen mot IS aksepterer kurdiske styrker hjelp fra sin historiske erkefiende. VG får bekreftet at Tyrkia støtter peshmergasoldatene.

Fronten mot Mosul fra sør styres av den irakiske regjeringshæren. Men i virkeligheten er dette et uoversiktlig lappeteppe av koalisjoner, der en rekke løst allierte sjiamuslimske militsgrupper rykker frem langs Tigris-dalen.

Nordfronten fremstår langt mer koordinert ved første øyekast: Her er det den kurdiske Peshmerga-styrken fra det selvstyrte Nord-Irak, som angriper IS.

Men langs denne fronten er det også en regional stormakt som er aktiv, nemlig Tyrkia. Dette til tross for at Tyrkia kriger mot kurdiske militante grupper, både på egen jord og inne i Syria.

– Må være realister



– Jeg vil beskrive Tyrkias rolle her slik: Dersom man drukner, så klamrer man seg til enhver gren man kan finne for å holde seg flytende, sier oberst Omar Moluwd i Peshmergaen til VG.

– Det er også viktig for oss i Kurdistan og ha et ryddig forhold til Tyrkia, og et samarbeid med dem, fordi de er viktige for vår økonomi, fortsetter han.

– Men Tyrkia er jo i krig med kurdiske styrker i dine naboland, hvordan ser du på det?

– Det ekte Kurdistan er beklageligvis delt i fem land (Tyrkia, Irak, Syria, Iran og Armenia, journ.anm.). Vi må være realister og se på situasjonen i hver region som atskilt, for å finne veien fremover.

Han er en av talsmennene og lederne for Zeravani-divisjonen, som anses som en elitedivisjon blant peshmergaen, direkte underlagt innenriksministeriet. VG fikk følge Moluwd og Zeravani-styrkene i felt under det harde angrepet på byen Bashiqa søndag.

Skal trene kurderne



Ved et besøk til den kurdiske frontlinjen mot Mosul i juli, fikk VG også bekreftet at Tyrkia hadde en militærforlegning på plass – men tilgang til leiren var totalt avstengt for pressen.

Offisielt er det rundt 700 tyrkiske soldater her, med oppdrag om å trene opp de kurdiske soldatene, som en del av koalisjonen mot IS. Dette er en form for tilstedeværelse også norske styrker har i Nord-Irak.

Men det er lenge blitt mistenkt at de tyrkiske soldatene ville bli satt inn i bakkekamper. Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har i det siste gjentatt gang på gang at Tyrkia må ha en rolle i slaget om Mosul.

Erdogan viser til «et historisk ansvar i Irak», med henvisning til Mosuls fortid som del av Det osmanske riket. Det blir også vist til den tyrkisktalende minoriteten i Mosul, turkmenerne, som helt siden 1920-tallet har ønsket at Mosul-regionen skal være en del av Tyrkia.

Hemmelig oljeavtale



Tyrkia og regjeringen i den autonome kurdiske regionen i Nord-Irak (KRG) har hatt et godt forhold de siste årene, noe som reflekteres i at de irakiske kurdernes president Massoud Barzani har hatt jevnlige møter med Erdogan.

Men ikke minst har Nord-Irak siden 2014 solgt store mengder råolje via Tyrkia, i en hemmelig avtale der man gikk utenom regjeringen i Bagdad.

REGIONAL STORMAKT: Tyrkiske soldater, her i den tyrkiske byen Cizre i de kurdiske områdene i Tyrkia, der det har vært en rekke kamper det siste året. Foto: Ilyas Akengin , AFP

De siste dagene har Irak og Tyrkia kommet med motstridende uttalelser: Den irakiske hæren hevder at Tyrkia «på ingen måte» deltar i angrepet på Mosul, mens den tyrkiske statsministeren Binali Yildirim har bekreftet at tyrkiske soldater har bistått Peshmerga-soldater.

– De ba oss om hjelp fra våre soldater på Bashiqa-basen. Vi gir støtte i form av artilleri og stridsvogner, uttaler Yildirim.

I forrige uke opplyste tyrkiske myndigheter at landet er blitt enig med koalisjonsstyrkene om å delta med kampfly i Mosul-offensiven, skriver NTB. Iraks statsminister Haider al-Abadi står fast på at det ikke kommer på tale.