Rømmer fra IS: Skilles fra familien

DEBAGA (VG) Mange av familiene som klarer å flykte fra IS blir splittet opp i ukevis, mens mennene holdes innelåst i sikkerhetskontroll.

Bak piggtrådgjerdet stikker Abdullah Khalaf (37) hendene ut gjennom hullene for å hilse på sønnen Humam på halvannet år, datteren Solaf på fem, og kona Hanan (34).

I to uker har familien vært atskilt, fordi identiteten til Abdullah, og de to eldre sønnene Yassin (9) og Mustafa (10), ikke er blitt klarert av de kurdiske sikkerhetsstyrkene.

I de selvstyrte områdene i Nord-Kurdistan sjekkes arabiske flyktninger grundig, for å sikre seg mot at IS-krigere blander seg med flyktningstrømmen fra landsbyene rundt Mosul, der irakiske og kurdiske styrker rykker frem i en storoffensiv.

– Under IS ble alt så dyrt at vi måtte selge det vi eide for å få råd til mat. Til slutt hadde jeg ingenting igjen å selge, og ikke noe å gi familien min å spise. Da rømte vi midt på natten til fots, slik at IS ikke skulle drepe oss, forteller Abdullah.

HILSER PÅ: Abdullah prøver å få kontakt med sønnen Humam, som ser ut til å synes det er litt spennende og litt skummet å bli tatt bilde av. Foto: Nilas Johnsen/VG

– Barna er viktigst



Familien har kommet fra landsbyen Hawija, som ligger et godt stykke sør for Mosul. De kurdisk-styrte områdene er de nærmeste som er trygge.

Leiren i Debaga er delt i fire store områder, med til sammen 31.000 flyktninger. Familier får bo sammen, men alle nyankomne kvinner og barn holdes adskilt, mens menn og gutter går gjennom «security screening».

Mennene i den lukkede leiren ved inngangen er personer som det har tatt lengre tid å avklare identiteten til. Abdullah er oppgitt, men like fullt roligere enn de fleste andre.

– Det eneste som betyr noe er at barna mine er trygge. Når jeg blir klarert så håper jeg vi får bo sammen. I fremtiden ønsker jeg å kunne bo i dette området, dersom kurdiske myndigheter lar meg få bli.

I IRAK: VG-korrespondent Nilas Johnsen

Men flere av de andre mennene VG snakker med er svært opphisset over situasjonen.

– Jeg er blitt holdt her i ti dager. Kona mi har tekstet fra den andre siden og fortalt at barna mine er syke, og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke får dra til dem. Jeg er en bonde og har ingenting med IS å gjøre, forteller Fathel Musleh.

Kan skyldes ID-problemer



Leirsjef Ahmed Abdo, fra organisasjonen Barzani Charity Foundation, forteller at de kun følger reglene som sikkerhetsstyrkene har innført.

– For noen kan klareringen være unnagjort på noen få timer, for andre kan det ta uker å bli klarert. Det kan enten skyldes at det er en reell sikkerhetsproblematikk knyttet til den personen, eller at vi sliter med å identifisere vedkommende på sikkert vis, sier Abdo.

STÅR FOR SIKKERHETEN: Hemat og Fathel fra den kurdiske peshmergaen sier sikkerheten ved Debaga-leiren er god. – De skaper ikke problemer for oss, sier Fathel om mennene bak gjerdet. Foto: Nilas Johnsen/VG

Norske Flyktninghjelpen, som står for mange av tjenestene i leiren, sier de er bekymret for at sikkerhetskontrollen tar så lang tid, og at den første sjekken som gjøres ved grensen er i et område helt uten humanitære organisasjoner til stede.

– Det er en legitim bekymring at det kan være IS-medlemmer som skjuler seg blant flyktningene, men det er også et problem at man ikke har noen sivile myndigheter som passer på at dette går riktig for seg, sier Karl Schembri i Flyktninghjelpens Irak-kontor til VG.

Kvinner og barn sover ute



Det er lagt opp til at flyktningstrømmen skal kontrolleres på tre ulike stadier: Først en sikkerhetssjekk for alle, så en grundigere bakgrunnssjekk som bare tas på menn, og deretter skal man sendes til en flyktningleir, eller til en såkalt «sikkerhetsleir».

KVINNER OG BARN SOVER HER: I mangel av nok telt, bor nyankomne kvinner og barn på madrasser som legges ut på denne skolegården om natten. Foto: Nilas Johnsen/VG

Leiren i Debaga er allerede overfylt, så nyankomne kvinner og menn skilles i henholdsvis skolen og moskeen. Blant kvinnene ved skoleplassen, der det er så fullt at mange sover ute på madrasser i skolegården, er mange frustrerte over at mennene deres ikke er blitt klarert.

– Mannen min og min 17 år gamle sønn holdes fortsatt til kontroll selv om vi kom for en uke siden. Jeg skjønner ikke at noen kan tro at han tilhører IS – vi flyktet fordi vår yngste sønn, på 16 år, ble drept av IS-krigerne, forteller Suaad Nasir (56).

Flyktninghjelpen forteller at mange av flyktningene som nå kommer ut fra IS-styrte områder, i høyeste grad flykter med livet som innsats.

– De drar på natten, omtrent uten bagasje. De går ofte på en lang rekke, for at bare den som går først skal bli rammet dersom de kommer inn i et minelagt områder, sier Karl Schembri.

MATKØ: Taqwa Nadeem (60) med barnebarnet Zamarwa (2) i matkø. – Vi var som «levende døde» inne i Mosul, forteller hun. Foto: Nilas Johnsen/VG

Taqwa Nadeem (60), som sammen med barnebarnet Zamarwa (2) står i matkø, og er én av få kvinner som synes det er greit å bli tatt bilde av, forklarer det slik:

– IS slaktet dem som motsatte seg. Vi andre var som levende døde. Man kunne ikke være et vanlig menneske i Mosul under IS, forteller hun.

– Nå håper jeg byen blir frigjort, men ber for at ikke noen av mine slektninger blir drept i kampene. De fleste er fortsatt inne i byen, og vanlige mennesker dør også når IS blir angrepet, fortsetter hun.

STADIG FLERE: Debaga-leiren er allerede overfylt med 31.000 flyktninger, før angrepet på Mosul har kommet skikkelig i gang. Foto: Nilas Johnsen/VG

Mens kampen mot IS nå raser for fullt rundt storbyen Mosul i Irak, gir byen Jarablus i Syria et inntrykk av hvordan det er i en by etter at IS er beseiret og drevet på flukt.

Da VG fikk være med på en pressetur dit tidligere denne uken fikk vi se tenåringssoldater som voktet gatene, lange matkøer, og ble fortalt om hvordan barn ble tvunget til å se på grusomme henrettelser.

