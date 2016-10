Rahman (65) ved fronten mot IS: – Krig var lettere før

UTKANTEN AV BASHIQA (VG) I over 40 år har Rahman Khadet (65) kjempet i frontlinjen for Peshmerga. Men krigen mot IS er det verste han har opplevd.

Det støvete slettelandskapet utenfor Bashiqa, 23 kilometer nord for IS-bastionen Mosul, bærer preg av de harde kampene som har foregått her: Utbrente bilvrak, sønderskutte bygninger, ruiner etter bombenedslag.

Nå graver de kurdiske peshmergastyrkene skyttergraver i utkanten av byen. Søndag morgen satte de i gang en storoffensiv mot Bashiqa, som det er avgjørende å kontrollere for å kunne rykke videre frem mot Mosul fra nord.

I IRAK: Nilas Johnsen og Harald Henden

– Denne krigen er helt annerledes enn alle tidligere kriger jeg har kjempet i. IS bruker seg selv som selvmordsbombere og kjører mot oss på motorsykkel. De er vanskelige å treffe, forteller Rahman Khadet (65).

Khadet lister opp krig etter krig han har deltatt i. Alltid i første rekke. Alltid som skarpskytter.

– Jeg er Peshmerga, kun Peshmerga, svarer han da VG spør om hans rang.

Navnet på den kurdiske styrken betyr direkte oversatt «den som går foran døden».

BØNNETID: Bønnen overholdes ved utposten inn mot Bashiqa. Foto: Harald Henden , VG

Utposten der Rahman sammen med rundt ti andre soldater kan se inn mot selve byen, ligger i et hus som aldri ble bygget ferdig. I nabohuset bodde det inntil nylig IS-krigere. Huset på den andre siden av veien er merket med digre bokstaver skrevet med sort spraymaling av IS: «Sunnimuslim», står det.

BLIR BESKUTT: De kurdiske styrkene har tatt mesteparten av byen Bashiqa nær Mosul. Men fortsatt lander det bombekastergranater i nærheten av den siste utposten, idet en amerikansk militærkolonne passerer. Foto: Harald Henden , VG

Da VG som ett av de første presseteamene besøker denne utposten, kan man høre sporadiske skudd lenger bort langs veien. I det en kolonne med pansrede amerikanske militærkjøretøy kommer ut av Bashiqa, blir det skutt mot dem med bombekastergranater.

Selv om byen Bashiqa nå er «frigjort», er det stor frykt for at det kan være IS-snikskyttere igjen i husene i utkanten, og for at det kan være improviserte bomber (IED) lagt igjen en rekke steder inne i bygatene.

BEKYMRET: Jamal Hariri (58) skal lede en gruppe ut for å skyte et militærkjøretøy etterlatt av IS med en bærbar rakettkaster, ettersom bilen kan være full av eksplosiver. Foto: Harald Henden , VG

Kaptein Jamal Hariri, også han en garvet kriger på 58 år, skal lede et team inn i byen, for å sjekke det som kan være en dødelig felle: IS har etterlatt et amerikanskbygd militærkjøretøy, en pansret Hummer, tatt fra den irakiske hæren da den flyktet fra Mosul i juni 2014.

– Hele bilen kan være pakket med eksplosiver. Vi tar ingen sjanser, så vi må sprenge den. Det tar lang tid å rydde gatene for det IS har lagt igjen, sier han.