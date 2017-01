Overlevde flukten fra Mosul: – En mobiltelefon kunne bety døden

ISTANBUL (VG) Flyktninger fra Mosul forteller om hvordan de gjemte sine SIM-kort, etter at IS begynte å henrette personer som ble funnet med mobiltelefoner.

Hver fredag kveld gikk Farah møysommelig til verks for å slette navn, telefonnumre og meldinger fra mobiltelefonen. Så tok hun ut SIM-kortet, pakket det inn i plastfolie og gjemte det i vinduskarmen.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

– Jeg følte at det var det beste stedet å gjemme det. Hvis IS hadde kommet til huset, ville jeg ha rukket å løpe inn på badet og skylle det ned i do, forteller den irakiske kvinnen i et intervju gjort for FN-organet International Organzation for Migration (IOM).

Kvinnen forteller at hun også gjemte et SIM-kort pakket i plast, som hun hadde i reserve, inne i en klump med kjøttdeig som hun la i fryseren.

– Alle som ble tatt med en mobiltelefon i bilen eller hjemmet, ble henrettet, forteller Farah.

Les reportasjen: Rømmer fra IS – risikerer halshugging

Bøter og piskeslag

Hun gjorde ikke dette fordi hun sendte meldinger til fiendene av IS, men for å holde kontakt med mannen Khaled, som allerede hadde unnsluppet byen.

I et intervju gjort etter at Farah nylig klarte å rømme fra Mosul, forklarer de hvordan de risikerte livet for å kunne holde på fornuften ved å vite at den andre var trygg.

IOM beskriver også hvordan flyktninger som har kommet ut av Mosul forteller om grusomme straffer og stadig trusler mot lokalbefolkningen. Det samme fikk VG fortalt av flyktninger som hadde rømt fra Mosul i oktober.

PATRULJERING: Irakiske militære i Arabi-nabolaget i Øst-Mosul. Foto: Muhammad Hamed , Reuters

Flyktninghjelpen får også opplyst fra sine kilder om hvordan IS blir mer desperate og paranoide, og bruker brutale straffer for å hindre folk fra å rømme.

– Vi har ikke direkte kontakt inn i Mosul, men familier som har flyktet finner måter å kontakte slektninger på. I deler av byen er det fortsatt dekning, selv om det selvsagt er knyttet stor fare til det å kontakte noen utenfor byen, sier Becky Bakr Abdulla (27) som jobber for Flyktninghjelpen i Irak til VG.

– De som har rømt forteller at IS daglig patruljerte gatene, og griper inn i dagliglivet ved alt fra å bryte opp barnelek, til å straffe sigarettrøyking med bøter og piskeslag, fortsetter hun.

Frykter IS-krigere blant flyktningene: Rømmer fra IS – skilles fra familien

Bedt om å skjule seg

Norges Røde Kors var blant organisasjonene som i desember advarte mot at Mosul kan bli et «nytt Aleppo», med store sivile lidelser.

Nå har krigen om Mosul pågått i over hundre dager, og den irakiske hæren melder om at den delen av byen som ligger øst for elven Tigris er gjenerobret fra IS.

– Fortsatt lever rundt 750.000 mennesker i Vest-Mosul, og vi håper det vil kunne skapes trygge rømningsveier for dem før kampene begynner der, sier Abdulla.

Så langt har rundt 180.000 mennesker flyktet fra Mosul. Nær 140.000 av disse har fått plass i flyktningleirer, mens 22.000 har vendt tilbake til sine hjem etter at IS er blitt fordrevet.

– Den irakiske hæren har bedt sivile om ikke å rømme, men heller skjule seg i sine hjem, og har lagt seg på en mer humanitær linje enn man fryktet på forhånd, sier Abdulla.