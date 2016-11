Mosuls fremtid etter IS

Kommentar ERBIL (VG) Å fordrive IS fra Mosul er enda vanskeligere enn man fryktet på forhånd. Hva som skal skje med regionen etter at den kampen er vunnet, er vel så vrient.

I juli fortalte den legendariske Peshmerga-generalen Hamid Afandi VG at IS kunne fordrives fra Mosul på to til tre dager. Nå har kampene vart i over to uker, og man har ikke kommet lenger enn til bygrensen.

De siste ti dagene har fotograf Harald Henden og jeg fulgt kampene fra fire ulike steder langs frontlinjen. Der har vi sett hva slags fiende det kjempes mot:

Én som har forberedt seg lenge på å bli angrepet, og som kjemper til døden for å drepe flest mulig.

I IRAK: VGs Midtøstenkorrespondent Nilas Johnsen

Når krigen kommer inn i selve byen venter et inferno av selvmordsbombere på motorsykler, påtente branner med giftig røyk, og snikskyttere som dukker opp av tunneler. FN frykter med rette at sivile vil bli brukt som menneskelige skjold.

Krig er alltid grusomt, denne tegner til å bli særskilt stygg.

Men IS står like fullt overfor en overmakt. Den irakiske regjeringshæren er bedre utstyrt, antallsmessig overlegen og har støtte fra luften av den USA-ledede koalisjonen.

Det er regjeringshærens «gylne divisjon» som leder hovedangrepet fra sør inn mot byen, og fra øst langs hovedveien mellom Erbil og Mosul.

Foreløpig har den kurdiske Peshmerga-styrken sagt at den i utgangspunktet vil holde seg utenfor bykjernen. Men dersom det butter mot, så står disse styrkene nå bare fem kilometer fra Mosul, nordøst for byen.

Den mektigste militærmakten i Irak anses å være militsgruppene tilknyttet Hashd al-Shaabi. Militsene har de siste dagene igangsatt et stormløp mot IS-kontrollerte landsbyer nordvest for Mosul, slik at IS-krigerne nå er omringet fra fire kanter.

De aller fleste av militsgruppene er sjiamuslimske. Dersom disse går inn i sentrumsbydelene vest for elven Tigris, der innbyggerne i all hovedsak er sunnimuslimer, vil det trolig forverre den sekteriske volden som preger Irak.

Det samme kan skje øst for elven. Her bor det et lappeteppe av blant annet kurdere, jesidier, kristne assyrere og turkmenere.

Den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak har lenge ment at det her bør avholdes folkeavstemninger, med valget mellom å styres fra arabiske Bagdad eller fra kurdiske Erbil.

Turkmenerne ønsker at Mosul-regionen skal styres fra Tyrkia, som under det osmanske riket frem til første verdenskrig. Og den regionale stormakten Tyrkia har markert tydelig at den har et «historisk ansvar». Iran er også tungt involvert, som sponsor for de nevnte sjiamilitsene.

Så selv etter at IS er beseiret, vil Mosul-regionen fortsatt være en kruttønne av etniske og religiøse motsetninger.