Mistet kona i «feilbombing» fra USA: – Kan ikke tilgi dem

VEST-MOSUL (VG) Hawra (4) var én av to overlevende da en bombe fra USA drepte over hundre sivile. Moren mistet livet, og faren Ala kan aldri tilgi det som har skjedd.

17. mars skulle amerikanske bombefly drepe to IS-snikskyttere i et

bygg i Vest-Mosul i Irak. Det endte med at over hundre sivile mistet livet.

Tirsdag meldes det at minst 57 mennesker, blant dem 42 fanger, er drept i USA-ledede luftangrep mot et IS-drevet fengsel øst i Syria, ifølge eksilgruppen SOHR og andre aktivister.

USA har sagt at de vil undersøke hendelsen. I slutten av mai vedgikk USA ansvaret for bombingen i Mosul i mars. Den samme dagen som innrømmelsen kom, traff VG Ala Hasan Daham (26) på et hotellrom i den kurdiske byen Erbil, sammen med datteren Hawra (4).

MERKET FOR LIVET: Hawra har arr i ansiktet og på kroppen etter å ha blitt kraftig forbrent i eksplosjonen. Foto: Harald Henden , VG

Da VG fortalte at USA hadde tatt ansvaret for bomben som tok livet av kona hans, Mayad (30), var dette hans respons:

– Deres innrømmelser betyr ingenting for meg, fordi de lyver om hele bombingen. Jeg tror de sier at de skal drepe IS som en unnskyldning, mens sannheten er at de ikke bryr seg om sivile irakiske liv, sier han.

Skylder på IS



USA har uttalt at årsaken til at feilbombingen i Mosul drepte så mange er at IS hadde plassert eksplosiver i bygget. Daham mener det er løgn, fordi IS-krigerne hadde sitt hovedbygg flere hundre meter unna.

– Jeg hadde sovet hos en slektning den nattet. Bomben kom rett etter jeg hadde våknet, og jeg løp til huset der kona mi og Hawra var. Det var totalt ødelagt, og jeg var sikker på at ingen kunne ha overlevd. Men så kunne jeg se kjolen til Hawra stikke frem fra ruinene.

Den lille jenta hadde på mirakuløst overlevd, men var blitt slengt flere meter gjennom luften. «Jeg fløy», forteller hun selv, og legger til at hun var blitt «helt sort». Faren viser VG et bilde han tok rett etter å ha gravd datteren frem, som forklarer hva hun mener: Hele ansiktet er dekket i sort støv fra eksplosjonen.

SLIK SÅ HUN UT: Ala viser et bilde av datterens ansikt rett etter hun ble reddet fra ruinene. Foto: Harald Henden , VG

Hjelp fra Qatar



Hawras medisinske behandling er blitt betalt av en frivillig organisasjon fra Qatar, men faren har også fått løfter om en form for kompensasjon fra USA, uten at noe er bekreftet.

– Jeg har mistet alt jeg eier. Datteren min har overlevd, men er merket for livet av det hun har opplevd. Og ingen kompensasjon kan kjøpe tilbake moren hennes, sier han.

FUNNET HER: Midt i disse bomberuinene, gravde Ala frem datteren etter bomben. Foto: Harald Henden , VG

Det amerikanske forsvarsdepartementet brukte to måneder på å granske hva som skjedde i Mosul:

– Konklusjonen er at selv om den amerikanskledede koalisjonen tar ansvar for angrepet, var det ikke ammunisjon fra koalisjonen som gjorde at bygningen kollapset og de sivile som befant seg der, ble drept, uttalte brigader Matthew Isler i det amerikanske luftforsvaret nylig.

Den USA-ledede koalisjonen har offentlig tatt ansvar for å ha tatt 450 sivile liv, inkludert 105 i den irakiske byen Mosul 17. mars i år. Flere organisasjoner hevder tallet er langt høyere, blant annet London-baserte Airwars, som med beregninger fra journalister og granskere har kommet fram til at dødstallet er minst 3.681.

