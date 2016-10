Midtøsten-ekspert: – Den største og viktigste offensiven mot IS noensinne

IS er i ferd med å «smuldre opp» i Irak. Spørsmålet er hvor lenge de vil holde ut og hvem som skal overta kontrollen, mener Midtøsten-ekspert Nils Butenschøn.

Mosul * Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elva Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad. * Hadde tidligere rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer. * Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014 etter at 30.000 irakiske soldater overga byen uten kamp til en angrepsstyrke som skal ha talt kun 800 mann. * 90 prosent av de kanskje 1,5 millioner gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer. * Det var i Mosuls store moske at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i juli 2014 utropte seg selv til kalif. IS har sin vane tro ødelagt et stort antall uerstattelige gjenstander fra oldtiden i byens museum. Kilde: NTB, DPA

Mandag morgen bekreftet statsminister Haider al-Abadi i en TV-sendt tale at militæroffensiven mot Mosul er i gang.

Den irakiske hæren og deres allierte, med til sammen 30.000 soldater, har begynt angrepet for å gjenerobre millionbyen de i juni 2014 flyktet fra da IS angrep.

Det er anslått at opptil én million mennesker kan bli drevet på flukt, og flere internasjonale hjelpeorganisasjoner har slått alarm om en potensiell humanitær katastrofe.

Ifølge Halgurd Hikmat, talsmann for de kurdiske peshmerga-soldatene, er syv landsbyer øst for Mosul allerede erobret mandag formiddag.

– Det er snakk om den største og viktigste offensiven mot IS noensinne, sier professor i internasjonal politikk Nils Butenschøn ved Universitetet i Oslo.

Han mener alle eksperter er enige om at IS som organisasjon er i ferd med «å smuldre opp» i Irak, og at tapet av Mosul vil være det endelige beviset. Spørsmålet er bare hvor lang tid det vil ta.

– Det er snakk om en stor by, og IS har hatt god tid til å forberede et forsvar av den. Det er vanskelig å forutsi hvor lang tid det vil ta, men alt tyder på at IS nå er på vei ut, sier han.

Spår rask fremgang

Ifølge BBC anslås det å være mellom 4.000 og 8.000 IS-soldater i Mosul.

– Jeg tror byen er så viktig for IS at de vil yte motstand, og da vet vi at de er i stand til å bite seg fast lenge. Det har vi sett flere eksempler på, sier professor Knut Vikør ved Universitetet i Bergen.

GJØR SEG KLARE: Irakiske styrker rengjør et våpen i militærbasen i Qayyarah, omkring 60 kilometer sør for Mosul. Foto: Ahmad Al-rubaye , AFP

Han har studert Midtøsten i flere tiår og frykter at innbyggerne i Mosul må belage seg på en lengre periode med krig.

– Mosul er trolig for stort til at IS vil forsøke å holde på hele byen. Jeg forestiller meg at vi får se en rask fremgang for regjeringsstyrkene, men at IS vil bite seg fast i et mindre område av byen. Da får vi nok gate-til-gate-kamper og senere en beleiring av typen vi har sett i Aleppo i årevis, tror Vikør.



– Kan krigen bli like langvarig som den vi har sett i Aleppo?

– Det er mulig. Det kan hende styrkene får en rask fremgang, slik at det renner inn meldinger om at byen vil bli gjenerobret på bare en måned eller noe sånt. Men hvis IS velger å bite seg fast, kan det bli en langvarig og ødeleggende konflikt.

– Maktpolitisk kaos



Mosul er den siste sentrale byen IS kontrollerer i Irak. Før terrororganisasjonen tok kontroll over byen i 2014, bodde det over to millioner mennesker der. Det antas at om lag halvparten av dem har flyktet siden den gang.

Vikør mener byen er helt avgjørende for IS' tilstedeværelse i Irak.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Historiker Knut Vikør ved Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Det var da IS tok Mosul at verden begynte å legge merke til dem. Mister de Mosul, vil de neppe være i stand til å ta nye områder i Irak senere, tror han.

Dersom IS omsider drives ut av Mosul, slik ekspertene antar, spår Nils Butenschøn en maktkamp vi knapt har sett maken til.

– Den enkleste delen av denne prosessen vil være å gjenerobre byen. Den vanskelige er det som skal skje etterpå. Vil sjiamuslimene, kurderne, USA, den irakiske regjeringen og enkelte sunnimuslimske stammer klare å koordinere seg? Vi kan få et maktpolitisk kaos uten like i Mosul, sier han.

Kirkens Nødhjelp frykter blodbad

I en pressemelding skriver Kirkens nødhjelp at de frykter regelrett blodbad i Irak.

– Det hele kan bli et forferdelig blodbad. IS har vært forberedt på offensiven i to år, og de har lenge hindret folk fra å flykte fra byen. Vi frykter store sivile tap, sier KNs generalsekretær Anne-Marie Helland.

Hun sier også at de som flykter, risikerer å havne i et «humanitært ingenmannsland», fanget mellom frontlinjene og de kurdiske områdene.

– Selv om kurdiske myndigheter har sagt at de vil ta imot flyktninger, så har de ikke kapasitet til dette. Det er satt opp nye flyktningleirer og telt, men det er langt fra nok plass til alle, sier Helland, som også tror at kurdiske myndigheter vil være på vakt i frykt for at det er IS-krigere blant flyktningene.

En rekke barn har allerede mistet livet under flukten fra områdene utenfor Mosul, ifølge Redd Barna. Mange av dem er drept av landminer, andre av tørst, opplyser organisasjonen i en pressemelding.