Kurdernes valg: «Vi vil ut av Iraks skygge»

ERBIL (VG) I tradisjonelle dresser og fotside, glitrende kjoler går innbyggerne i Erbil til urnene for å stemme om de vil ha sitt eget land: Kurdistan.

Folk er pyntet til fest i det overskyede, varme været.

Guttene og mennene som ankommer valglokalet på en barneskole i regionshovedstaden Erbil er ikledd mørkegrønne og brune løstsittende dresser med mønstrede tørklær i livet og på hodet.

Kvinnene sparer ikke på paljetter og glitter, og ungjentene kopierer sine mødre med høye hæler og rød leppestift.

KVINNEKAMP: Dilan Abdolsatar (19) (i rødt, i midten) stemmer sammen med sine kvinnelige slektninger på en barneskole i Erbil. Hun mener et selvstendig Kurdistan vil styrke kvinners rettigheter. Foto: Younes Mohammad

For mandag er en historisk dag for folket i Nord-Irak. De er blitt invitert av sitt semi-autonome styre, Kurdistan Regional Government (KRG), til å bestemme om de vil ha total løsrivelse fra resten av Irak. De rundt 12.000 valglokalene stengte i 18-tiden lokal tid, og resultatet er ventet kort tid etter.

VG I NORD-IRAK: Journalist Ingeborg Huse Amundsen og fotograf Younes Mohammad. Foto: Mahdi Barcian

Lavmælt neiside

Ja-siden synes å være alene i stemmelokalet VG besøker. Faktisk: Ikke noe sted på vår ferd i millionbyen Erbil har vi funnet tegn til en nei-kampanje.

Flere meningsmotstandere, foruten det Iran-tilknyttede opposisjonspartiet PUK, snakker lavt om sine anklager om maktmisbruk av president Barzani i frykt for å bli stemplet som forrædere, skriver Foreign Affairs. For nasjonalfølelsen står sterkt nå.

– Vi fortjener å få vårt eget land, vår egen frihet. Å være en del av Irak er som å leie sitt hjem. Nå vil vi eie, sier Layla Jaff (19).

Hun mener et eget Kurdistan vil styrke både minoriteters og kvinners rettigheter, og at det er hennes plikt å videreføre besteforeldrenes kamp.

STEMMERETT: Dilan Abdolsatar er én av cirka 5,6 millioner stemmeberettigede i Nord-Irak. Foto: Younes Mohammad

Det samme gjør Dilan Abdolsatar (19), som stemmer sammen med kvinnene i familien.

– Vi vil ut av Iraks skygge, sier 19-åringen bestemt.

«Kurdistan, eller døden»



Den eldre generasjonen utenfor stemmelokalet virker preget over at dagen faktisk er kommet.

– Vi har ofret mye for å komme hit. Nå ber vi Gud om hjelp. Det er som vi sier: «Kurdistan, eller døden», sier Ghader Abdollah Ghader (68).

DYPPET I BLEKK: Pakhev Hamad Khan (44) løfter pekefingeren for å vise at han har avgitt sin stemme i uavhengighetsvalget. Foto: Younes Mohammad

Faroq Fathollah Showany (47) er en peshmerga-veteran. Han ber om at USA, Storbritannia og resten av den internasjonale verden støtter dem i sin uavhengighetskamp. Dét skylder de dem, mener han, «etter å ha vendt ryggen til kurderne for 100 år siden». Og eks-peshmergaen synes verden skylder Nord-Irak en real klapp på skulderen etter å ha båret hovedtyngden av kampen mot IS i Irak.

Får Norges støtte: Slik trener norske soldater kurderne til kamp mot IS

– Nå må den internasjonale verden våkne opp og støtte oss. Vi fortjener en medalje, sier Showany utenfor stemmelokalet.

Kurdernes statsminister til VG: «Vi har ikke gjort noe galt»



SKUFFET: Nechirvan Barzani, statsminister i det selvstyrte KRG, er misfornøyd med verdens respons til folkeavstemningen. Foto: Younes Mohammad

På en pressekonferanse i Erbil mandag spør VG hva Nechirvan Barzani, statsminister i KRG, synes om at nabolandene og Vesten er enstemmig negative (foruten Israel) til folkeavstemningen, til tross for at de har hyllet innsatsen til peshmerga i kampen mot IS.

Statsministeren svarer:

Folkeavstemningen i Nord-Irak ** 25. september stemmer Nord-Irak ja/nei til å løsrive seg fra resten av Irak og få territoriell suverenitet. ** Det er om lag 5,6 mill. stemmeberettigede. Majoriteten er kurdere (ca. 5 mill.). Resten er turkmenere, arabere og assyrere. ** Nord-Irak har hatt regionalt de facto selvstyre siden 1992, og ble anerkjent i irakisk grunnlov som Kurdistan Regional Government (KRG) i 2005. ** Kurdistan i Nord-Irak har en egen president; Masoud Barzani, en egen hær; peshmerga, og en egen hovedstad; Erbil. Kilder: AP, Foreign Affairs, Reuters

– Vi har 1800 martyrer. Over 10.000 skadede. Reaksjonen fra det internasjonale samfunnet til dette valget minner oss på ordtaket «Vi har ingen andre venner enn fjellene». Det bekymrer oss. Vi har ikke gjort noe galt. FN og vestlige lands holdninger gjør at vi mister håpet.

Truer med å sende inn soldater



Imens folkeavstemningen går sin gang, viser nabolandene at de mener alvor i sin motstand: Iran har stanset alle flyginger til irakisk Kurdistan. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med å stenge grenseovergangen, stanse oljeeksporten ut av Nord-Irak via Tyrkia, og med militær intervensjon.

– Våre militære styrker er ikke ved grensen for ingenting. Det kan jo hende vi plutselig kommer over en kveld, sa Erdogan i en tale i Ankara mandag, melder NTB.

Soldater på bakken kan dukke opp fra innsiden også. Regjeringen i Bagdad har uttalt at den vil gå militært til verks hvis den ser det som nødvendig.