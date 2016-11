Krigen mot IS: Journalistikk i skuddlinjen

Kommentar ISTANBUL (VG) 14 sårede og to drepte. Når er journalistene for «tett på» i dekningen av kampene om Mosul?

Å dekke krig og konflikt har alltid vært risikofylt, men når Den islamske staten (IS) er en av de krigende partene, føles det ekstra truende. IS har journalister som uttalt fiende, og kidnappede reportere var de første ofrene i deres henrettelsesvideoer.

I juni gjorde Committee to Protect Journalists (CPJ) en opptelling som viste at IS sto bak 27 drap på journalister, mens ytterligere elleve er savnet og antatt drept. Lokale aktivister som har fungert som talerør for vederstyggelighetene terrorhæren har begått i byer som Raqqa og Mosul, er blitt halshugget som straff.

Nå er begge IS-bastionene under angrep. Under kampene om Mosul er minst fjorten journalister skadet, og produsent Ahmet Haceroğlu og tv-fotograf Ali Risan er drept.

Mens det er omtrent umulig å være journalist i Syria, viser både den irakiske regjeringshæren og den kurdiske Peshmerga-styrken stor velvillighet overfor lokal og vestlig presse.

Om man blir «embedded» og får dra ut på oppdrag med disse styrkene, kommer man tett på krigens jævelskap, men også skremmende nær krigens kaos.

Fotograf Bryan Denton opplevde at det pansrede militærkjøretøyet han satt i ble angrepet av en selvmordsbil. I den påfølgende reportasjen i New York Times konkluderer han med at han var utrolig heldig som slapp med en mindre skade.

Enda mer intens er CNNs reportasje som viser hvordan de blir avskåret, angrepet og isolert i 28 timer i utkanten av Mosul.

Man kan diskutere om det er nødvendig å komme så tett på kamphandlingene for å dekke en krig, men begge reportasjene gir viktige innsyn i hvordan sivile rammes:

Dentons bilder viser hvordan hvit fosfor brukes som ammunisjon, noe blant annet Amnesty International har reagert sterkt på. CNN-teamet Arwa Damon og Brice Laine blir vitne til hvordan en uskyldig drosjesjåfør blir skutt.

CPJ påpeker at reportasjene også viser hvordan de angripende styrkene rykker frem uten å sikre områdene de har kjørt gjennom, og dermed er sårbare for bakholdsangrep fra snikskyttere.

TV2s Fredrik Græsvik opplevde mandag morgen å bli skutt mot da han rapporterte direkte fra utkanten av Mosul by. VG-fotograf Harald Henden og jeg så hvordan snikskyttere fra IS lå igjen i bakhold, i løpet av de 11 dagene vi fulgte kampen om Mosul.

Under fremrykkingen mot byen Bashiqa var vi med en kurdisk konvoi, i eget kjøretøy. Etter at hovedstyrken hadde passert, angrep snikskyttere fra IS en skyttergrav der VG og flere andre medier rapporterte fra.

Svenske Paul Hansen fra Dagens Nyheter, som vi reiste sammen med, ble truffet av to skudd da han forflyttet seg bakover fra et område lenger frem langs frontlinjen. «Jeg hadde englevakt» var hans konklusjon i egen avis.