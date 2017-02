FN sier de må forberede seg på alle mulige humanitære scenarier etter at irakiske styrker innledet en ny offensiv for å gjenerobre den vestlige delen av storbyen Mosul fra IS.

– Vi vet ikke hva som vil skje under den militære operasjonen, men vi må være forberedt på alle scenarier. Titusener av familier kan komme til å flykte eller bli tvunget til å forlate byen. Hundretusenvis av sivile kan bli innesperret, kanskje i ukevis, kanskje flere måneder, sier Irak-koordinator Lise Grande ved FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA).

Med amerikansk flystøtte innledet irakiske styrker søndag en offensiv for å ta kontroll over den IS-kontrollerte, vestlige delen av Mosul. Det fryktes at kampene kan bli de mest brutale i byen så langt.

Ifølge FNs anslag oppholder det seg mellom 750.000 og 800.000 sivile i Vest-Mosul. FN og andre hjelpeorganisasjoner bygger nå en flyktningleir sør for Mosul som skal kunne ta imot opptil 400.000 mennesker, melder NTB.

I Vest-Mosul er det mangel på både mat og rent drikkevann, og prisene på parafin og gass til matlaging har skutt i været.

– Situasjonen er urovekkende. Akkurat nå er mennesker i trøbbel. Vi får rapporter om foreldre som sliter med å mate barna sine og å varme opp hjemme sine, sier Grande.

VG spesial: Kampen om Mosul

– Avgjørende øyeblikk



VARSLET NY OFFENSIV: Iraks statsminister Haider al-Abadi kunngjorde starten på en ny offensiv for å erobre den vestlige delen av storbyen Mosul på irakisk TV søndag. FOTO: REUTERS / NTB scanpix

Iraks statsminister Haider al-Abadi kunngjorde den nye offensiven i en TV-sendt uttalelse søndag. Han sa at regjeringsstyrkene nå vil «frigjøre Mosuls folk fra Daeshs undertrykking og terror for alltid». Daesh er en annen betegnelse på terrorgruppen IS.

Kort tid etterpå meldte det irakiske forsvaret at to landsbyer sør for Mosul var inntatt av styrker som rykker mot byens flyplass.

– Dette er et avgjørende øyeblikk, og vi kommer til å avslutte denne krigen hvis Gud vil, sier politibetjent Mahmoud Mansour som deltar i operasjonen ifølge nyhetsbyrået AP.

V-TEGN: Irakiske styrker med støtte fra paramilitære viser V-tegnet mens de rykker fram mot en landsby sør for Mosul søndag. FOTO: AHMAD AL-RUBAYE / AFP / NTB SCANPIX

Overlevde flukten fra Mosul: – En mobil kunne bety døden

Tok tilbake Øst-Mosul



Irakiske styrker erklærte i januar at den østlige delen av Mosul, som ligger øst for elven Tigris, var fullstendig frigjort, tre måneder etter at de innledet sin offensiv for å erobre storbyen fra IS. Siden da har det vært pause i fremrykkingen, men de siste dagene har det kommet flere meldinger som tydet på at en offensiv mot Vest-Mosul var nært forestående.

Lørdag opplyste det irakiske forsvarsdepartementet at de hadde sluppet flere millioner flygeblader over Vest-Mosul for å advare befolkningen om en snarlig militæroffensiv mot IS, meldte NTB.

– Vestlige Mosul kan bli vanskeligere, med kamper fra hus til hus på en større og blodigere skala, sier Patrick Skinner ved tankesmia Soufan Group i USA.

Les mer: Slik er livet blant IS inne i Mosul

Siste store bastion



Ifølge Redd Barna er det om lag 350.000 barn blant de sivile som befinner seg i Vest-Mosul, og organisasjonen ber Irak og dets vestlige allierte gjøre alt for å sikre at ikke sivile bygg blir truffet under offensiven.

Mosul er IS' siste store bastion i Irak. Det var her gruppen erklærte et kalifat sommeren 2014, og fram til offensiven startet for fire måneder siden, har hele byen vært under jihadistenes kontroll.

Til tross for de irakiske styrkenes framgang i den østlige delen av byen, har IS-opprørere fortsatt å gjennomføre angrep der. Blant annet ble det gjennomført to selvmordsangrep mot regjeringsstyrker der søndag, melder AP.

(Kilde: VG/NTB)