Kampen om Mosul: To nye byer tatt

ISTANBUL (VG) To nye byer er mandag gjenerobret i kampen om IS-bastionen Mosul.

Den kurdiskspråklige TV-kanalen Rudaw melder i sin direkterapportering at byen Bashiqa nå skal være fullstendig under kontroll av den kurdiske Peshmerga-styrken.

Angrepet på byen, som er avgjørende for å få kontroll på innfarten til Mosul, begynte allerede for to uker siden. VG fulgte Peshmerga-styrken da de rykket frem mot byen, men de ble møtt med hard motstand fra IS-krigere som kjempet til døden for å stanse fremdriften.

Den irakiske regjeringshæren er nå inne i østlige bydeler i utkanten av Mosul, men sliter for å holde på områdene de har erobret.

Mandag meldte NTB at irakiske styrker har gjenerobret byen Hammam al-Alil som har vært okkupert av IS siden 2014.

Politiet, militæret og innenriksdepartementet kontrollerer nå alle deler av byen Hammam al-Alil 15 kilometer sørøst for Mosul, opplyste reportere fra AFP i byen mandag.

Lørdag kom de første meldingene om at irakiske styrker hadde gått inn i byen, etter harde kamper mot IS. Irakiske styrker har allerede nådd Mosul fra øst og gjør fremstøt i nord, men har fortsatt et stykke å kjempe seg fram fra sør.

IS har kontrollert det sørlige området, hvor blant annet den internasjonale flyplassen ligger, siden 2014.

VG/NTB