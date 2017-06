IS-okkupasjonen av Mosul går mot slutten

Bare et hundretalls IS-krigere er igjen i Mosul. Det kan se ut som det går mot deres siste dager i den irakiske byen.

Etter åtte måneder med kamper kan tre års IS-okkupasjon av byen snart være over. BBC melder at irakiske styrker har presset IS inn i et hjørne i gamlebyen i Mosul, og kampene kan dermed være i sin siste fase.

Offensiven for å ta tilbake Mosul begynte i oktober i fjor. Irakiske styrker frigjorde den østlige delen av byen i januar, men den vestlige delen har vært vanskeligere å gjenerobre. Senest mandag kom det et nytt motangrep fra IS som kostet flere irakiske soldater livet.

MOSUL: Slike kjøretøy med full pansring tiltenkt brukt som selvmordsbiler har vært ett av IS sine fremste våpen mot de fremrykkende irakiske troppene. Foto: Harald Henden , VG

Ikke begynnelsen på freden

Selv om IS jages ut av Mosul, betyr ikke det nødvendigvis fred i Irak, ifølge Tine Gade, seniorforsker i forskningsgruppen for krig og konflikt på NUPI. Hun sier at mange av problemene som gjorde at IS klarte å vokse fram i Irak, fortsatt er der etter at IS er borte.

– IS vokste fram på grunn av interne konflikter i Irak. De konfliktene er der fortsatt. Det er derfor ingen grunn til å tro at det blir stabilitet med det første, sier Gade.

Gade mener at de irakiske myndighetene har en gylden anledning til å få innbyggerne i Mosul over på side når IS er borte. Da IS erobret Mosul, ble de ønsket velkommen av mange sunnimuslimer som lenge hadde klaget over dårlig behandling fra myndighetenes side.

– IS har stått for et vanstyre i tre år som nå har satt hele befolkningen opp mot dem. Men ingen kommer til å benytte seg av mulighetene det gir, siden de som styrer Irak, bruker for mye energi på å krangle seg imellom, sier hun.

Symbolsk effekt

Nå som IS er presset tilbake i Mosul, har de allerede begynt å forflytte aktiviteten til andre steder, sier Truls Hallberg Tønnessen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Men selv om de fortsatt er til stede i andre deler av Irak, vil tapet av Mosul etter Tønnessens mening ha stor symbolsk effekt.

– IS har solgt seg inn som en stat. Når de mister territorium, mister de også makt. Medgangssupportere kan falle bort. Mosul er en av de viktigste byene IS har hatt kontroll over, så det vil være et symbolsk tap for dem, sier han.

FANGET: Hamid Hussain Mohammad (45) er blitt pågrepet og er mistenkt som IS-medlem. Han forteller VG at han kun deltok i sivilforsvaret for IS, og at han følte seg truet , og nå innser at han også ble lurt. Han sier at han har fått advokat og at han frivillig gir et intervju - fordi han angrer. Politiet i Kirkuk mener at han har hatt en mer alvorlig rolle en han selv gir uttrykk for. Foto: Harald Henden , VG

I likhet med Gade mener også Tønnessen at tiden etter at IS trekker seg ut av Mosul, er avgjørende.

– Det er viktig hvem som eventuelt vinner freden etter at IS er ute av Mosul. Det er mange lokale konflikter og ulike interesser som gjør situasjonen vanskelig. Konflikten har også hatt store humanitære konsekvenser, og det er mye som må bygges opp igjen, sier han videre.

Røde Kors frykter for sivile

De sivile som fortsatt lever i utsatte områder i Mosul, er ifølge Røde Kors stadig utsatt for artilleri, snikskyttere og flyangrep. I tillegg er de sosiale forholdene svært dårlige med mangel på mat og vann og et helsevesen som har brutt sammen.

– Sivile må spares for angrep, og de som ønsker det, må få flykte og få medisinsk hjelp, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i en pressemelding.