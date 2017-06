IS har mistet moskeen der de erklærte «kalifatet»

I 2014 hevdet IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi å være leder over alle muslimer i verden, fra talerstolen. Nå har irakiske styrker inntatt ruinene av den historiske al-Nuri-moskeen i Mosul.

Det skulle være symbolet på det ultimate nederlaget for IS: Irakiske styrker ønsket å innta moskeen der IS-lederen for tre år siden erklærte det såkalte kalifatet som strakk seg fra Irak til Syria. Å gjenerobre moskeen ville være et sterkt symbol på IS sitt brutale fall.

Men den 21. juni, da IS var i ferd med å miste kontrollen over området rundt moskeen, detonerte terrorgruppen eksplosiver som la moskeen i ruiner.

Torsdag formiddag meldte generalløytnant Abdul-Wahab al-Saadi i de irakiske spesialstyrkene at ruinene av den historiske moskeen og gatene rundt er under deres kontroll.

VG- spesial: Kampen om Mosul

Al-Nuri-moskeen var berømt for sin skjeve minaret. Moskeen har siden IS' inntog i den nordirakiske storbyen vært et viktig mål for styrkene som forsøker å gjenerobre Mosul.

Iraks statsminister Haider al-Abadi mente etter den 21. juni at ødeleggelsen av moskeen er «en offisiell erklæring av nederlag» fra jihadistenes side.

Moskeen er oppkalt etter Nur al-Din Mahmoud Zangi, som var en tyrkisk krigsherre som beseiret både Mosul og Aleppo og som satt i gang arbeidet med å bygge moskeen i 1172, to år før han døde.

Monumentet i gamlebyen i Mosul var på UNESCOs verdensarvliste.

Se Baghdadis tale fra al-Nuri-moskeen her:

For kun få uker siden var VG rett utenfor gamlebyen i Mosul der al-Nuri-moskeen ligger. Se kamphandlingene på nært hold: