Iraks statsminister erklærer seier over IS i Mosul

Irakiske regjeringsstyrker har frigjort Mosul fra den ytterliggående islamistgruppen IS, ifølge statsminister Haider al-Abadi.

Søndag erklærer statsministeren seier over IS, ifølge nyhetsbyrået AFP.

al-Abadi skal ifølge Sky News ha ankommet Mosul for å gratulere Irakiske styrker med seieren i kampen om å gjenvinne kontroll i byen fra IS.

– Den øverstkommanderende for de irakiske styrkene er ankommet til den befridde byen Mosul og har ønsket de heroiske soldatene og det irakiske folk lykke til med den store seieren, heter det i en kunngjøring fra Abadis kontor, skriver NTB.

Det skal fortsatt være noe motstand ved Tigris-elven, men IS-krigerne forventes å bli nedkjempet, melder NBC News.

Irakiske styrker startet for ni måneder siden med å drive ut ekstremistgruppa IS av byen.

Lørdag uttalte den amerikanske generalen Robert Sofge til AFP at seieren i Mosul var «nært forestående». Han ønsket ikke å spekulere i om seieren ville komme lørdag eller søndag.

Da sto den irakiske regjeringshæren noen få meter unna full seier.

De siste dagene har IS-krigere bare hatt kontroll over noen få kvartaler i gamlebyen.

Tidligere har en talsmann for de irakiske sikkerhetsstyrkene uttalt at flere IS-krigere forsøkte å rømme over elva Tigris, men der ventet irakiske styrker. Ifølge talsmannen forsøkte jihadistene da å snu, men de ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene.

I en uttalelse fra den irakiske hæren het det at 35 IS-krigere ble drept og seks tatt til fange da de forsøkte å rømme.

Mosul, Iraks nest største by, ble erobret av IS i en lynoffensiv sommeren 2014. Kort tid senere erklærte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi opprettelsen av et såkalt kalifat i en tale i den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen.

Moskeen ble 21. juni bombet av IS selv.