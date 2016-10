Iraks siste kristne våger ikke vende tilbake IS-ruinert by

BARTELLA/ANKAWA (VG) Brente salmebøker er feid sammen i et hjørne, kirkens alter er vandalisert. IS er fordrevet, men byens kristne våger seg ikke tilbake.

Bartella ble «frigjort» av den irakiske regjeringshæren i forrige uke, men er fremdeles en spøkelsesby, gjennomhullet av IS-tunneler. Omtrent hvert eneste hus er sterkt skadet av kampene som har funnet sted her, mange av dem er fullstendig lagt i grus.

I IRAK: Nilas Johnsen og Harald Henden

Byens kirker var allerede ødelagt før kampene begynte, de ble vanhelliget av IS da de tok byen i august 2014.

Den mest kjente kirken, syrisk-ortodokse Mart Shmony, er fullstendig ramponert på innsiden.

– Fælt å se



Alteret er dyttet over ende, flere av kirkebenkene er veltet, andre står hulter til bulter. Bibler er blitt brent, men en liten haug med salmebøker unnslapp flammene med brente kanter. I gårdsplassen utenfor er hodet på statuen av kirkens helgen hugget av.

– Det er fælt å se at de kristnes gudshus er blitt ødelagt slik. Selv om jeg er sunnimuslim, så fordømmer jeg det IS har gjort her, det er et brudd på islam, sier Othman Gazee fra den irakiske hærens «gylne divisjon», som viser VG rundt i bygget.

PÅ HELLIG GRUNN: Det gjelds å trå forsiktig inne i kirken i Bartella. Selv om kirken er sjekket og klarert da VG besøker, kan det fortsatt skjule seg eksplosiver i de mange siderommene. Foto: Harald Henden , VG

Da Mosul ble erobret av IS i juni 2014, begynte det å strømme flyktninger til Bartella. Frem til det var byens 30.000 innbyggere nesten utelukkende kristne, flertallet enten assyrisk-katolske eller assyrisk-ortodokse.

På sensommeren ble det klart at det bare var et tidsspørsmål før også Bartella ville falle i terrorhærens hender, og kurdiske Peshmerga-styrker beordret byens innbyggere å evakuere til Erbil.

Kun et svært lite antall kristne ble igjen i Bartella, og av dem ble minst én torturert og drept for å ha nektet å la seg konvertere, mens tolv personer skal ha unnsluppet sverdet ved å late som om de ble muslimer.

NATTVERD I ERBIL: Kirkegjengerne bryter brød under morgenbønnen i den kristne bydelen Ankawa i Erbil. Presten Selim Toma er usikker på om det vil være kristne igjen i Irak om femti år. Foto: Harald Henden , VG

I Erbil er flyktninger fra hele Mosul-regionen samlet i den kristne bydelen Ankawa i utkanten av byen. Fra selve Mosul by rømte nær 100.000 kristne flyktninger, selv om mange siden har flyttet videre.

Slik tvang IS kristne på flukt Da IS inntok byer som Mosul og Bartella, fikk kristne beskjed mellom å betale jizyae, en skatt på rundt 50.000 kroner.

en skatt på rundt 50.000 kroner. De to andre alternativene var å rømme eller å konvertere. Straffen for å ikke følge disse ordrene var halshugging.

Vanskelig tilgivelse



I Ankawa holder St. Josephs kirken tre gudstjenester på søndagsmorgenen for å få plass til alle, og for å la de mange ulike variantene av den kristne tro slippe til.

Hovedbygget ved kirken er under restaurering, og en av arbeiderne er Rafaat Hazem fra utkanten av Bartella.

– Vi kan aldri vende tilbake, for vi er omringet av landsbyer der alle er muslimer. Hvis IS beseires, kan det komme noen andre og drepe oss, sier han.

– Du må huske at vi så at folk fra nabolandsbyene plyndre våre hjem etter at IS rykket inn. Jesus Kristus lærer oss at vi skal tilgi, men vi kan aldri stole på dem igjen, fortsetter 20-åringen.

Kirkerommet i Mart Shmony i Bartella ble vigslet med en seremoni i forrige uke, og Rafaat tror de kristne vil få støtte til å gjenreise kirken. Men selve byen forblir tom tror han.

OPPUSSING: Rafaat Hazem og Behman Nissan opplevde at deres egne naboer plyndret deres hjem i Bartella etter at IS angrep. Nå jobber de med reparasjon av St. Joseph kirken i Ankawa. Foto: Harald Henden , VG

Mistet alt i flukten



Sadeer Matti (25) er fra byen Bashiqa, der kurderne har kjempet hardt den siste uken for å drive IS-krigerne på flukt. Byen var tidligere kjent som «lille Irak», fordi den var et etnisk og religiøst lappeteppe der ulike grupper levde side-om-side.

– Da vi måtte rømme fordi IS var på vei, mistet jeg alle mine sparepenger, som jeg og broren min hadde brukt på varer til vår nye el-butikk. Tyver stjal alt og ødela butikken, sier Sadeer.

– Det IS har gjort er å spre så mye hat at kristne og muslimer i Irak aldri igjen kan bo på samme sted, fortsetter han.

VIL IKKE TILBAKE: Sadeer Matti mistet sin helt nye el-butikk da IS angrep byen Bashiqa. Han vil ikke flytte tilbake. Foto: Harald Henden , VG

I 1947 var det 4,7 millioner kristne i Irak. Tallet hadde sunket til rundt 2 millioner i 2003, og anslag tyder på at det nå kun er et sted mellom 450.000 og 200.000 igjen.

Journalist og forfatter Lars Akerhaugs nye bok «Siste jul i Kairo», viser at det samme skjer i en rekke land i Midtøsten.

– Motivasjonen for kristne til å forlate Irak er veldig stor. Det er ingen som kan garantere vår sikkerhet, så folk kan ikke vende tilbake til sine byer, sier presten i St. Joseph kirken, Salim Toma (73) til VG.

– Det er ikke sikkert det finnes kristne her om femti år, fortsetter han.

Iraks kristne er fordelt i tolv sekter, der assyriske retninger dominerer. Toma er fra den kaldeisk-katolske retningen, som er den største i Nord-Irak. Han holder sine gudstjenester på en blanding av arabisk og oldtidsspråket arameisk.

Under deler av prekenen synges det på en måte som ikke er ulik den man hører i moskeer, og også her sitter kvinner og menn på ulike benker. Mennene på de fremste radene, men kvinnene i klart flertall.

BEKYMREDE KRISTNE: Teresa Beitoun (73) (t.h.) tror ikke kristne har noen fremtid i Irak. Foto: Harald Henden , VG