Iraks siste kristne ber om kurdernes beskyttelse

ANKAWA (VG) I Mosul ligger kirkene i ruiner etter IS' drapstokt. I Bagdad står de tomme bak stengte dører. Irakiske Kurdistan er blitt de kristnes eneste trygge havn.

De kristne i Irak er sørgelig vant til å bli jaget fra skanse til skanse. En gang talte de nesten fem millioner mennesker. Før Saddams fall var de redusert til rundt to millioner. Så kom de på radaren til ekstreme sjia- og sunnimuslimske grupper.

Og så kom IS.

– IS brente våre kirker og halshugget vårt folk. De kidnappet kristne og solgte dem som slaver. Bagdad-regjeringen forsvarte oss ikke. Vi har mistet all tillit til den irakiske hæren, sier Romeo Hakari, leder av partiet Bet-Nahrain for assyriske kristne i Irak.

I dag finnes det knappe 500.000 kristne i Irak. De som ikke har flyktet utenlands, har forskanset seg i det delvis selvstyrte Nord-Irak.

PARTILEDER OG GENERAL: Assyriske Romeo Hakari leder et kristenparti og partiets egne milits i Nord-Irak. Foto: Younes Mohammad

Kristne sa ja til Kurdistan



I regionshovedstaden Erbil lever etnisitetene kurdere, turkmenere, arabere og assyrere side om side. De er både katolikker, ortodokse, jesidier og muslimer.

– Åtte av våre kirker i Bagdad ble stengt i fjor fordi det ikke var igjen noen kristne der. I Erbil ble det imidlertid åpnet to nye kirker for oss, sier kristenpolitikeren Anu Jawhar Abdoka.

POLITIKER: Anu Jawhar Abdoka er kaldeisk-katolsk og kjemper for rettighetene til de kristne i Irak. Foto: Younes Mohammad

Iraks kristne er fordelt over tolv sekter, og Abdoka tilhører den kaldeisk-katolske kirke.

Vi venter fortsatt på det endelige resultatet av mandagens folkeavstemning for kurdisk separasjon fra resten av Irak. Men det er liten tvil om at ja-siden er i flertall. 90 prosent av de kristne i Ankawa skal ha stemt ja til et selvstendig irakisk Kurdistan. Abdoka deler sin forklaring på hvorfor:

– Bagdad gjorde ingenting for oss kristne da IS drepte vårt folk og plyndret våre kirker. De sto og så på at familier la på flukt. Irak er styrt av islamske ekstremister, mens Kurdistan er sekulært og åpent, mener han.

KRISTENHÆR: Fire soldater fra den irakiske kristne militsen sitter på kirkebenken i Mosul i juli 2016 og ser på hva som er igjen av en Jesus-statue etter IS' plyndringer. Foto: Younes Mohammad

Vil endre grunnloven

Folkeavstemningen i Nord-Irak ** 25. september stemte Nord-Irak ja/nei til å løsrive seg fra resten av Irak og få territoriell suverenitet. ** Nord-Irak har hatt regionalt de facto selvstyre siden 1992, og ble anerkjent i irakisk grunnlov som Kurdistan Regional Government (KRG) i 2005. ** Kurdistan i Nord-Irak har en egen president; Masoud Barzani, en egen hær; peshmerga, og en egen hovedstad; Erbil. Kilder: AP, Foreign Affairs, Reuters

Assyreren Hakari har tatt oss imot på partikontoret i Ankawa. Foruten å lede et kristenparti, er han general i en egen kristenmilits på om lag 4000 soldater. Tilliten til Bagdad var så svak at assyrerne så seg nødt til å stable en egen hær på beina, og kjempe side om side med kurdiske peshmerga mot IS.

– Vi har forlatt Bagdad, og kommer til å forbli her. Kurdistan er eneste trygge sone for minoriteter i Irak, slår Hakari fast.

Før folkeavstemningen gikk Nord-Iraks minoriteter sammen om et krav til Kurdistans eventuelle nye grunnlov. De krever at de som er i religiøst og etnisk mindretall skal likestilles Islam og kurdisk kultur.

Går dette i orden, vil Iraks kristne aldri vende tilbake til Bagdad, Mosul og områdene de har flyktet fra, hevder Hakari.