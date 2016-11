Irakiske styrker sliter i Mosul

Irakiske spesialstyrker sliter med å sikre områdene de har erobret fra IS i utkanten av Mosul og erkjenner at det vil bli utfordrende å rykke inn mot sentrum av byen.

– Det er mange sivile og vi forsøker å beskytte dem. Dette er en av de hardeste slagene vi har kjempet, sier oberstløytnant Muhanad al-Timimi.

IS har hatt over to år på seg til å bygge forsvarsverk i Mosul, og vollgraver, barrikader og bombefeller møter de irakiske regjeringsstyrkene.

Dess nærmere sentrum av byen regjeringsstyrkene kommer, jo tettere befolket er områdene og jo vanskeligere blir det å la fly rydde veien.

Mange sivile

Tusenvis av sivile har flyktet fra Mosul de siste ukene, men det oppholder seg trolig fortsatt over 1 million mennesker i byen.

Militæroffensiven ble innledet 17. oktober, men først tirsdag krysset de første soldatene bygrensa.

Fredag forsøkte de irakiske spesialstyrkene å ta seg lenger inn i byen, men ble møtt med kraftig motstand. Hittil har de bare kommet rundt 1 kilometer inn og befinner seg fortsatt i den østlige utkanten av byen.

Drevet tilbake

Sør for Mosul står regjeringsstyrkene og deres milits-allierte fortsatt 20 kilometer fra sentrum. Også de har møtt uventet kraftig motstand.

Foruten ordinære forsvarsverk, venter selvmordsangrep og bilbomber på soldatene.

– De har gravd grøfter som de har fylt med vann, og de har en mengde selvmordsaksjonister og bilbomber, sier Muhanad al-Timimi.

Lørdag slo IS tilbake og presset ved hjelp av bombekastere og skarpskyttere spesialstyrkene ut av bydelen Gogjali.