Irakisk militære: Tar pause i Mosul-offensiv etter at koalisjonen skal ha drept minst 130 sivile

Den siste tiden har antall sivile som er drept av den amerikanskledede bombingen mot IS i Mosul økt kraftig. Det setter hele offensiven i fare.

Døde kropper graves fortsatt ut av ruinene i Jadida-distriktet i Mosul, mer enn en uke etter at den norskstøttede angrepskoalisjonen skal ha gjennomført et flyangrep mot et antatt IS-mål. Bygningene som ble treffet den 17. mars skal ha huset svært mange sivile innbyggere.

150 mennesker ha blitt drept i angrepene, skriver The Guardian. Samtidig sier provinsguvernøren at over 130 sivile er blitt drept i luftangrepene.

Dersom det blir bekreftet at de sivile ble drept i et amerikansk luftangrep, er dette det største antall sivile drepte i ett eneste luftangrep siden USA gikk inn i Irak i 2003, skriver New York Times.

The Guardian skriver at irakiske myndigheter nå tar en pause i offensiven i Vest-Mosul, som en følge av et økende sinne mot offensiven.

Irakiske myndigheter skylder på IS sin bruk av menneskelige skjold.

– Terrororganisasjonen Daesh (En arabisk forkortelse) forsøker å hindre de irakiske styrkenes fremrykking i Mosul for enhver pris, de samler sivile og bruker dem som menneskelige skjold, sier Nawfal Hammadi til nyhetsbyrået AFP.

Samtidig skal den USA-ledede koalisjonen etterforske opplysninger om at så mange som 200 sivile har blitt drept i det omtalte angrepet, skrev New York Times fredag.

– Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E. Scrocca i den amerikanskledede kommandoen i Bagdad.

OFRE: Innbyggerne i nabolaget Jadida i Mosul henter ut døde fra ruinene. Bildet er tatt fredag denne uken. Foto: Felipe Dana , AP

Den irakiske regjeringshæren og deres allierte innledet 19. februar en større offensiv for å gjenerobre den vestlige delen av Mosul, som har vært kontrollert av IS siden juni 2014.

– Norske myndigheter med ansvar

Norge er ett av 65 deltagende land i den amerikanskledede «kontra ISIL-koalisjonen», men deltar ikke direkte med styrker eller flyvåpen i Mosul. Den norske regjeringen støtter både irakiske styrker og kurdiske styrker i landet med kapasitetsbygging og opptrening.

Leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors Mads Harlem har tidligere sagt til VG at «det selvfølgelig er like uakseptabel at allierte av Norge dreper sivile i Irak, som at Assad-regimet og Russland gjør det i Syria».

– Norske myndigheter og norske soldater utstasjonert i Irak har et ansvar for å finne ut hva som har skjedd i dette tilfellet. Hvis styrker vi trener ikke vil rette seg etter krigens folkerett må Norge trekke norske styrker ut av Irak, sier han til VG.

Han mener videre at «verdenssamfunnet må ikke gjøre de samme feilene som i Aleppo ved å politisere krigens regler eller humanitær bistand».

– Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. IS kontrollerer fortsatt store områder med svært mange sivile. Vi har et ansvar for også å sikre hjelp i de område disse gruppene kontrollerer.

Over 200.000 mennesker har blitt drevet på flukt fra IS-kontrollerte områder siden februar, ifølge irakiske myndigheter.

FN anslår at rundt 600.000 mennesker fortsatt befinner seg i Vest-Mosul, og rundt 400.000 av disse i gamlebyen, som er beleiret og under kraftig angrep fra irakiske regjeringsstyrker og deres allierte.

