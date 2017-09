Irak klar til kurdisk grensekontroll

Irak planlegger å ta kontroll over grensene til det kurdiske området i landet i samarbeid med Iran og Tyrkia, ifølge landets myndigheter.

Nyhetsbyrået Reuters viser til en uttalelse fra det irakiske forsvarsdepartementet fredag, men det fremgår ikke nøyaktig hvor dette vil skje.

Bakgrunnen for utspillet er folkeavstemningen der et stort flertall vil ha et uavhengig Kurdistan, noe verken Irak eller nabolandene Tyrkia og Iran ønsker.

De tre landene har tidligere krevd at kurderne overlater sin kontroll over grensene til dem. Om ikke, vil det føre til sanksjoner og isolasjon av kurderne. Den irakiske regjeringen har også sagt at militære inngrep kan bli aktuelt.

Få oversikt: Derfor vil kurderne ut av Irak

Ifølge irakisk statlig kringkasting har landets styrker vært nær den irakisk-kurdiske grensen fra iranske side. Det er også en irakisk styrke i Tyrkia, dit den er sendt for å delta i en militærøvelse med landets styrker.

Irakisk Kurdistan har nektet å overgi kontroll med grensene, melder en kurdisk TV-kanal i regionhovedstaden Arbil.

Invitert til Frankrike

Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert Iraks statsminister Haider Al-Abadi til et besøk 5. oktober for å diskutere resultatet av folkeavstemningen og tilbyr hjelp for å roe ned spenningen i regionen.

Mange kurdere har allerede feiret selvstendighet:

Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.

– Enhver eskalering må unngås. Med tanke på den prioriterte kampen mot IS og stabiliseringen av Irak, må irakerne forbli forente, heter det i uttalelsen fra den franske presidenten sent fredag kveld.

Seks ting du må vite: Nord-Irak trues fra alle hold etter kurdisk ja

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sa fredag ​​at USA ikke anerkjente avstemningen.

– Avstemningens lovlighet er mangelfull, og vi støtter fortsatt et forent, føderalt, demokratisk og velstående Irak, uttalte han.

STEMTE JA: Kurdiske Pakhev Hamad Khan (44) tar selfie med barna Takhiv (8) (f.v.), Khafab (7), Niga (5) og Yousef (4) utenfor stemmelokalet i Erbil mandag. Foto: Younes Mohammad , VG

Flyforbud

Fredag ​​ble det lagt ned forbud mot internasjonale flygninger til og fra Kurdistan, som har hatt delvis selvstyre siden Golfkrigen i 1992.

Den amerikanskledede koalisjonen som kjemper mot IS, anser at den kurdiske avstemningen har negative følger for kampen mot IS. En talsmann for koalisjonen sier at valget har tatt søkelyset bort fra det konflikten i regionen dreier seg om.

Kurderne har vært frontkjempere i kampen mot IS, side ved side med irakiske styrker i blant annet Mosul.