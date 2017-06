KIRKUK (VG) I håndjern og med bind for øynene fraktes Hamid Hussain Mumhamed til politistasjonen. Han beskyldes for å ha tilhørt IS. Dette er hans fortelling.

Irakiske sikkerhetsstyrker holder rundt 1300 mistenkte IS-medlemmer i varetekt under forhold som nylig fikk kraftig kritikk i en rapport fra Human Rights Watch (HRW). I byen Kirkuk fikk VG treffe én av fangene:

Hamid Hussain Muhamed er siktet for å være en IS-kriger på flukt som har forsøkt å skjule seg i byen.

45-åringen velger å gi et intervju til VG etter å ha blitt fremstilt for varetektsfengsling, for å fortelle at han angrer på å ha latt seg rekruttere, men at han ikke er skyldig i anklagene mot ham.

Hamid forteller at han var ansatt i det lokale politiet da hjembyen Hawija ble tatt av IS i juni 2014, og at han ikke hadde noe annet valg enn å begynne å jobbe for dem.

– De kom for å ødelegge landet

Både i forkant av intervjuet, og underveis i samtalen, understreker Muhamed at han frivillig gir et intervju, og ikke er utsatt for noe press. Like fullt er det vanskelig å vite hvor fritt han uttaler seg, ettersom en politimann sitter i samme rom som vi prater i.



I IRAK: Fotograf Harald Henden og Midtøstenkorrespondent Nilas Johnsen

– Hamid, du blir beskyldt for å være medlem av IS. Hva er din versjon av saken?

– Ja, i begynnelsen kom de og brukte religion og sunna som navn. Senere fant vi ut at de var terrorister, og kriminelle, og at de kom for å ødelegge landet.

– Men du blir beskyldt for å kjempe ved deres side, er dette sant, eller ikke sant?

– Jeg har ikke kjempet, men jeg sluttet meg til IS, under sivilforsvaret.

– Du sier at ettersom tiden gikk, så fant du ut at det Da’esh (IS) sa ikke var sannheten, på hvilket vis truet de folk i Hawija?

– De kom, og de lette etter alle som hadde vært politi, soldater, eller krigere. Hvis de fant dem, så ville de drepe dem. De sa at enten måtte man samarbeide med dem, eller de ville voldta familien din eller drepe deg.



– Som medlem av sivilforsvaret i Hawija, hvilke oppgaver måtte du gjøre?

– Min jobb var å skaffe vann til sivile som ikke hadde vann, i byen og i utkanten til landsbyene.



ANGRENDE IS-MEDLEM: Hamid Hussain Mohammad (45) vedgår å ha sluttet seg til IS i byen Hawija, men forteller i et intervju med VG at han ikke har deltatt i kamphandlinger, og at han angrer og hadde tenkt å overgi seg til politiet, men at de kom han i forkjøpet da han ble pågrepet. Foto: Harald Henden , VG

– Deltok du på noe vis i kamphandlinger?

– Nei, aldri. Jeg kjørte bare min vanntank til sivile.

Ble drept om prøvde å rømme



– Straffene og truslene som du har beskrevet, som kom fra Da’esh, skjedde dette med deg, noen i din familie eller slekt?

– Ja, de tvang meg. Jeg prøvde å rømme flere ganger, og de har erklært at dødsstraff venter meg, fordi jeg klarte å flykte med familien. Det skjedde med mange mennesker, og jeg kjenner folk som ble tatt og henrettet. De arresterte folk og anklaget dem for å forsøke å rømme.

– Vi har hørt fra Mosul og Raqqa at IS truer folk med at om de rømmer så vil de bli drept, og vi har sett bilder av det også. Kan du fortelle hva du har vært vitne til i Hawija?

– Som jeg har fortalt, gikk de til husene og arresterte folk og drepte dem fordi de anklaget dem for å rømme. Og hvis noen hadde en vakker kone eller datter, så drepte de mannen eller faren, for å ta kona eller datteren. Det var så mange forferdelige ting at jeg ikke kan beskrive det.

– Politiet her i Kirkuk sier at du kom hit for å være IS-tilknyttet i skjul, og at du ikke rømte. Hva er din versjon?

– Nei, nei. Jeg angret og kom hit. De arresterte meg før jeg rakk å overgi meg.



– Etter at du ble arrestert, er du blitt informert om dine rettigheter og har du fått treffe en advokat?

– Ja, da jeg var i retten ga de meg en advokat.

– Hvorfor har du sagt ja til å gi oss et intervju i dag?

– Fordi jeg angrer, og jeg vil at alle, hele verden, skal høre min fortelling, og jeg søker guds tilgivelse.

– Du forteller oss dette fritt, av egen vilje?

– Ja, ingen har lagt noe press på meg.

FRAKTES VEKK: Etter intervjuet blir Hamid påført bind for øynene og fraktet vekk av irakisk politi - som mener han har hatt en viktigere rolle i IS enn han selv vedgår. Foto: Harald Henden , VG

Dette sier irakisk politi:



Etter at Hamid Muhamed fraktes vekk, får VG snakke med Kirkuk-politiets sjefetterforsker, oberst Fatah Mahmood Yassin (46). Han sier at siktelsen mot fangen fra IS er mer alvorlig enn han selv ga inntrykk av.

– Han var etterlyst basert på gode kilder og er pågrepet i henhold til loven, fremstilt for varetekt, og vil få sine rettigheter oppfylt. Vi mistenker ham for å ha tilhørt sivilforsvaret til IS, men også for å ha gitt dem etterretning, sier Yassin.

– Vi mener at han anga to av våre informanter, slik at IS henrettet dem. Vi mener også at han beslagla offentlige kjøretøy, og ga disse videre til IS som brukte dem i selvmordsangrep mot oss, fortsetter han.

Det har kommet kraftig kritikk mot forholdene i irakiske fengsler, og avsløringer av bruk av tortur under avhør av mistenkte IS-medlemmer. Da VG tar dette opp med obersten, avfeier han problemstillingen.

– Vi har ikke lov til å bruke tortur mot fangene, og de har rett til å kreve å bli undersøkt av en lege. Når de fremstilles for dommerne, blir også kroppen deres undersøkt i et lukket rom for å se om de merker etter vold, sier Yassin.

Yassin vedgår at antallet fanger tiltalt eller siktet for å tilhøre IS nå er så stort at varetektscellene er overfylte. Bare i Kirkuk holdes 145 fanger som allerede er dømt, ni av dem til dødsstraff. Ytterligere 254 fanger holdes i påvente av rettssak.

– Selve antallet fanger er overveldende for oss. Men fangene får sine rettigheter ivaretatt, selv om de er fra IS.