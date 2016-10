Hjelpearbeidere om offensiven mot IS: – Frykter blodbad

Offensiven mot IS i Mosul kan tvinge en million mennesker på flukt. Hjelpeorganisasjoner mener det kan bli den største humanitære krisen i hele 2016.

Mandag morgen bekreftet statsminister Haider al-Abadi i en TV-sendt tale at militæroffensiven mot Mosul er i gang.

Den irakiske hæren og deres allierte, med til sammen 30.000 soldater, vil gjenerobre millionbyen de mistet da IS angrep i juni 2014.

SISTE: Mandag kveld hevder kurdiske militssoldater å ha erobret sju landsbyer øst for Mosul, mens irakiske regjeringsstyrker hevder å ha erobret tolv landsbyer sør for den IS-kontrollerte storbyen. De kurdiske militssoldatene skal også ha tatt kontroll over hovedveien mellom Mosul og Erbil.

ANGRIPER IS: Kurdiske Pesh merga-tropper angriper IS-stillinger som rykker fram mot den irakiske byen Badana Pichwk mandag morgen. Foto: Bryan Denton/The New York Times

De irakiske styrkene skal ha amerikansk flystøtte og havnet i strid med krigere fra IS flere steder, opplyser en talsmann for sikkerhetsstyrkene.

– Aleppo er en gigantisk humanitær katastrofe. Dersom en million mennesker flykter fra Mosul samtidig, kan dette potensielt bli den største humanitære krisen i hele 2016, sier britiske John Watt.

Han representerer hjelpeorganisasjonen CARE i byen Dohuk omkring 60 kilometer nord for Mosul, der irakiske styrker og deres allierte er i gang med å gjenerobre IS-hovedstaden.

Tvinges på flukt



Det er uklart hvor mange som bor i Mosul etter at IS tok kontrollen i juni 2014, men ifølge Watt opererer hjelpeorganisasjonene med et anslag på mellom 1,3 og 1,5 millioner innbyggere.

Nå frykter han at det store flertallet vil flykte fra byen i løpet av bare noen måneder.

Ifølge FN kan så mange som én million mennesker bli tvunget på flukt.

Kirkens nødhjelp frykter regelrett blodbad i Irak.

– IS har vært forberedt på offensiven i to år, og de har lenge hindret folk fra å flykte fra byen. Vi frykter store sivile tap, sier KNs generalsekretær Anne-Marie Helland.

PÅ FLUKT: FN frykter at en million mennesker kan blu tvunget på flukt på grunn av kampene om Mosul. Foto: AFP

Hun sier også at de som flykter, risikerer å havne i et «humanitært ingenmannsland», fanget mellom frontlinjene og de kurdiske områdene.

– Selv om kurdiske myndigheter har sagt at de vil ta imot flyktninger, så har de ikke kapasitet til dette. Det er satt opp nye flyktningleirer og telt, men det er langt fra nok plass til alle, sier Helland, som også tror at kurdiske myndigheter vil være på vakt i frykt for at det er IS-krigere blant flyktningene.

46.000 gravide og ammende

En rekke barn har allerede mistet livet under flukten fra områdene utenfor Mosul, ifølge Redd Barna. Mange av dem er drept av landminer, andre av tørst, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien sier at faren er svært stor for at familier blir fanget i kryssild eller utsatt for snikskyttere. Han er spesielt bekymret for barn og eldre.

HJELPEARBEIDER: John Watt befinner seg for tiden i Nord-Irak. Foto: CARE

Nordover mot Dohuk, der John Watt befinner seg, kommer det hovedsaklig flyktninger fra den østlige delen av Mosul. De aller fleste rømmer sørover, mener han.

– På et koordineringsmøte i morges ble det anslått at vi kan ta imot et par hundre tusen mennesker fordelt på mottakene nord for Mosul. Kommer det flere enn 400.000 i denne retningen, får vi problemer, sier hjelpearbeideren.

CARE anslår at 46.000 av innbyggerne i Mosul er gravide og ammende kvinner.

– Vi er veldig bekymret over sikkerheten til sivilbefolkningen, hvorav de fleste er kvinner og barn – og ikke minst tenker vi på situasjonen til gravide og ammende mødre. Både de og barna har særlige behov for næring og medisinsk oppfølging, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.