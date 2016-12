Frykter Mosul vil bli «nytt Aleppo»

ISTANBUL (VG) Mosul-offensiven kan bli så langvarig at beleiringen vil føre til sivile lidelser på linje med Aleppo, advarer Røde Kors.

Allerede i offensivens første uke, ble det klart at IS-krigerne i Mosul ville kjempe til døden, og at å beseire dem ville ta mye lengre tid enn forventet.

Nå har kampene rast siden midten av oktober, og fortsatt kjemper den irakiske hæren i byens østlige ytterkant.

Men Mosul er omringet: Av sjiamilitser fra nord, av kurdiske styrker fra øst, og av den irakiske hæren fra sør. Forsyningslinjene til IS som tidligere gikk til Syria, er kuttet av.

Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Apeland, besøkte områdene rundt Mosul i forrige uke. Han ble vitne til en svært vanskelig situasjon for de sivile som har klart å ta seg ut av byen, og fikk høre om en pågående humanitær katastrofe inne i byen.

– Vi kan stå overfor et nytt Aleppo, hva sivile lidelser angår. Det er store forskjeller i hvem som er de stridende partene, og flere andre forskjeller, men det er én åpenbar likhet: En stor sivilbefolkning er stengt inne i et lite, beleiret område, sier Apeland til VG.

I IRAK: Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Foto: Maria Korkunc/Røde Kors

Et sted mellom 1 og 1,2 millioner mennesker befinner seg fortsatt inne i de IS-styrte delene av Mosul.

– Rapportene vi fikk høre tyder på at IS-styret blir mer brutalt etter hvert som det irakiske militæret rykker nærmere, sier Apeland.

Mangel på vann og mat



Dette samsvarer med hva Flyktninghjelpen i Irak får vite. Selv om det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan situasjonen er inne i Mosul, ettersom IS truer med å henrette dem som varsler utenforstående, er tegnene alvorlige.

– Vi vet at det er stor mangel på nok rent drikkevann, og at matlagrene stadig minker, mens prisene øker enormt. Samtidig er det veldig kaldt i regionen nå, sier Karl Schembri fra Flyktninghjelpen.

Masseflukten man fryktet på forhånd har uteblitt ettersom IS har kjempet så hardt, og truer alle som rømmer med halshugging. Men omtrent 110.000 personer har flyktet så langt, og bor åtte ulike teltleirer.

– Det regner og blåser surt, mange av teltene er i dårlig forfatning og dreneringen er et stort problem etter det jeg kunne se. Oppvarming til teltene og varme klær er et akutt behov, sier Apeland i Røde Kors.

– Det største problemet jeg ble vitne til var at helsevesenet i Erbil er fullstendig overbelastet, slik at krigsskade dør mens de venter på legehjelp, fortsetter han.

Kvinnelige flyktninger utrygge



Flyktninghjelpen har gjort en undersøkelse blant de internt fordrevne fra Mosul, som viser at nær syv av ti vil returnere til byen, dersom det blir fredelig nok. Og til tross for tiår med krig har seks av ti flyktninger tro på en trygg fremtid i Irak.

VENTER PÅ MAT: Menn i All-Khazer leiren venter på matutlevering fra Røde Halvmåne. Foto: Maria Korkunc/Røde Kors

Samme undersøkelse viser at blant menn er over syv av ti fornøyde med forholdene i flyktningleirene, mens under to av ti blant kvinnelige flyktninger føler at de blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Det er alvorlig og tyder på at mange kvinner føler seg utrygge. Et konkret problem er mangelen på atskilte toaletter og dusjer. Et annet er at mange av kvinnene er enslige og frykter overgrep. Det tyder også på at forholdene for barna er for dårlige, ettersom det i hovedsak er kvinnene som passer barna i leirene, sier Karl Schembri i Flyktninghjelpen.