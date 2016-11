KHAZER (VG) Med livet som innsats rømmer familier fra IS. Antallet interne flyktninger forventes å bli minst dobbelt så mange som man har plass til.

Irakiske styrker rykket inn i utkanten av selve Mosul by denne uken og ble møtt av hard motstand fra IS. Samtidig har stadig flere flyktninger begynt å rømme fra byen.

VGs fotograf tok bildet øverst i saken nær frontlinjen rett vest for byen Bashiqa, som kurdiske soldater har omringet. Utmattede og redde får familien Ghasam fra landsbyen Bajerbo vann og mat av Peshmerga-styrken, etter å ha nærmet seg soldatene med hvitt flagg.

VISER OMSORG: Peshmerga-soldaten Logman gir den internt fordrevne flyktningen Nofel (7mnd) vann. Foto: Harald Henden , VG

Flyktningene som når de kurdiske områdene tas med til leiren ved Al Khazer, som VG besøkte mandag denne uken. Leiren ligger rundt to mil fra Mosul, på en støvete slette i det kurdiskkontrollerte området.

Da angrepet på IS-bastionen Mosul begynte for to uker siden, ble alle innbyggerne informert om hva som ville skje med dem som ble tatt i forsøk på å flykte: Halshugging.

– IS kunngjorde at alle som forsøker å forlate Kalifatet deres vil bli drept. Beskjeden ble lest opp på alle offentlige plasser, og dagen etter gikk IS-krigere dør til dør for å gjenta beskjeden, forteller den internt fordrevne flyktningen, Nashwan (30), fra Al Karamah i utkanten av Mosul.

Flere av hans slektninger og venner er blitt drept eller avstraffet av terrorhæren i løpet av de over to årene de har styrt Mosul, så han betvilte ikke alvoret bak trusselen.

Men han hadde allerede bestemt seg for å følge farens råd: Å flykte før kampene kom inn i selve byen.

– Jeg rømte midt på natten sammen med broren min. Vi skulle finne en fluktrute for resten av familien. Da vi kom til en kontrollpost med kurdiske soldater, festet vi et hvitt skjerf på en pinne og gikk dem i møte, forteller han.

Rømte med nyfødt



Al Khazer er en nyåpnet leir. Totalt bor det 1.475 flyktninger her. Nær tusen av dem kom på én og samme natt i forrige uke, da IS mistet grepet om byen Bartella og innbyggerne i landsbyene rundt rømte.

Blant leirens nyankomne er Nashwans kone Zahra (24), og parets fire sønner: Hussein (4,5), Yessin (2,5), Bilal (halvannet) og Ali (syv dager), som ankom leiren natten før VG traff dem.



– Da Nashwan rømte var jeg veldig redd. Jeg trodde han skulle bli drept, forteller hun.

Da meldingen fra flyktningleiren kom om at han var trygg og at det var mulig å komme seg hit, la svigerfaren hennes en plan for å få Zahra og ungene ut sammen med Nashwans fettere. Hun fikk hjelp til å bære de tre største, nyfødte Ali bar hun selv.

RØMTE PÅ NATTEN: Nashwan fra Mosul rømte fra byen, til tross for advarslene fra IS om at alle som forlater «kalifatet» vil bli drept. Her er småbarnsfaren sammen med konen Zahra (24), og parets fire sønner: Hussein (4,5), Yessin (2,5), Bilal (halvannet) og Ali (syv dager) i Al-Khazer flyktningleir rundt to mil fra Mosul. Foto: Harald Henden , VG

– Jeg holdt ham på armen mens vi løp ut av området midt på natten. Vi gikk i tre timer før vi fant de kurdiske soldatene. Men Ali gråt ikke, han var helt rolig, forteller firebarnsmoren.

– Vi flyktet for barnas skyld. Det var ikke nok mat igjen i Mosul. Hvis du spiste til lunsj, så hadde du ikke mat til middag. Så derfor tok vi sjansen på å rømme, sier Nashwan.

Vil bli brutalt



Nashwan tror kampene for å ta Mosul blir grusomme for sivilbefolkningen i byen.

– IS har samlet svovel som de skal tenne på for å spre giftig gass, og de har gravd tunneler over alt. Det blir vanskelig å ta dem, og det vil komme veldig mange flyktninger, sier han.

Al Khazer er én av syv nye leire som står klar til å ta imot flyktninger fra Mosul, det er til sammen 54.000 ledige plasser nå. Norske Flyktninghjelpen som leverer nødhjelp til de nyankomne, føler at den internasjonale innsatsen går alt for sakte.

– Det kan komme 200.000 på noen få dager, og det totale antallet kan bli så høyt som 700.000. Man er på ingen måte klare til å ta imot så mange, sier Karl Schembri som jobber som mediekoordinator for Flyktninghjelpen i Midtøsten.

TID FOR LEK: Barn i Al-Khazer leiren går i ring rundt en liten jente, som tilsynelatende syntes VGs fotograf var valedig spennende. Foto: Harald Henden , VG

Schembri fulgte angrepet på Fallujah på kloss hold i juni, og sendte VG flere rapporter om krisen blant de sivile som flyktet.

– Det ble kaos og unødig lidelse blant flyktningene fra Fallujah de første ukene, til tross for at det ble varslet og varslet i forkant. Og Mosul er en mye større utfordring, sier Schembri.

Leirsjef i Al Khazer, Badradine Harki, forteller VG at de jobber på spreng for å øke antall plasser opp til hundre tusen.

– Vi kan klare 100.000, men dersom de humanitære organisasjonene har rett i sine anslag over hvor mange flyktninger det kan bli, så blir det likevel en humanitær katastrofe, sier han.

Vil ha løsepenger



Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, var nylig i byen Dohuk i Nord-Irak og møtte internflyktninger.

– Etter at det militære og økonomiske presset på IS har økt, har IS nå begynt å ringe familiene til kvinnene de har i fangenskap, og tilbyr dem å kjøpe tilbake sine døtre, forteller hun.

BESØKTE NORD-IRAK: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland. Foto: Kirkens Nødhjelp

– Prisene er opp i hundretusen kroner, et beløp de aller færreste har mulighet til å skaffe. Kvinnene risikerer å bli brukt som menneskelige skjold. Det er en fryktelig situasjon, sier Helland.

Innad i IS, soldatene imellom, omsettes kvinnene raskere enn før, for småbeløp. «Døtrene mine er verdt en pakke sigaretter», fortalte en mann Helland møtte.

Desperate og farlige



Flyktninghjelpen har kilder inne i Mosul, men å kontakte dem er blitt farligere under offensiven, forteller Karl Schembri.

BEKYMRET: Karl Schembri i Flyktninghjelpen i i flyktningeleiren Al Khazer ved frontlinjen 15 km fra Mosul. Foto: Harald Henden , VG

– Det vi får høre fra kilder inne i Mosul er at IS blir mer og mer paranoide og farlige. Sivile som tas med mobiltelefoner risikerer dødsstraff, så folk gjemmer telefonene. Vi er blitt varslet om at en person ble henrettet fordi han ble avslørt med en telefonlader, sier Schembri.

– Det er vanskelig å få tak i rent vann, og matprisene er blitt skyhøye. Sivile nektes å forlate byen, og vi frykter de vil bli brukt som sivile skjold.

Kirkens Nødhjelp har fått høre omtrent det samme:

– Vi snakket med folk som har familie inne i Mosul, og som har hatt telefonkontakt inn i byen. De forteller om matmangel, og at mange holder seg innendørs. Det kommer også rapporter om at mennesker som har forsøkt å flykte, har blitt skutt på stedet. Og at IS har henrettet innbyggere de mistenker å støtte koalisjonsstyrkene.