Etter frigjøringen: Maktpolitisk storm om Mosul kan bli tøffere enn krigen

Kronjuvelen i IS' terrorvelde står for fall. Men en potensiell erobring vil sende den irakiske metropolen ut i en maktpolitisk kamp som kan bli enda hardere enn krigen de nå utkjemper.

Fire uker inn i den etterlengtede offensiven mot Iraks nest største by står IS-krigerne fortsatt på barrikadene, klare til å forsvare terrorbastionen de har holdt i drøye to år og fem måneder.

Tross militære fremrykk fra den kurdiske peshmergastyrken i nord, og den irakiske regjeringshæren i sør, synes motstanden tøffere enn først antatt. Det som fortrinnsvis kunne ta dager har blitt til uker, og nå frykter styrkene ved frontlinjen at kampen om Mosul vil fortsette også etter nyttår, skriver Washington Post.

Det betyr i så fall at Iraks statsminister Haider al-Abadis lovnad om å drive ut IS innen utgangen av året får seg et skikkelig skudd for baugen. En erobring virker å være lenger unna enn for noen uker siden, og hvordan den stolte byen skal gjenreise seg fra asken synes å være et spørsmål uten konkrete svar i sikte.



Multikulturelt lappeteppe



Mosul huset rundt to millioner innbyggere før IS overrasket verden med byerobringen i juni 2014. Siden den gang har trolig halvparten flyktet fra det flerkulturelle samfunnet som besto av en majoritet sunnimuslimer, og en rekke kristne, kurdiske og yazidiske minoritetsfraksjoner.

En politisk plan for hvordan Irak skal sy sammen det multikulturelle lappeteppet og takle maktvakuumet jihadistene etterlater seg ved en potensiell gjenerobring er ennå ikke vedtatt.

Høyst uklart er det også om sjiamuslimene, kurderne, USA, den irakiske regjeringen og minoritetsfraksjonene faktisk vil klare å få på plass et effektivt styringsorgan som fungerer for samtlige.

– Jeg sliter med å mobilisere noe særlig optimisme her. Det er så mange kryssende interesser. Forhandlingsklimaet mellom partene er i tillegg iskaldt, og alle vil ha en bit av en potensiell seier, så her har jeg liten tro på noen rask løsning, sier professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo Nils Butenschøn til VG.

FLERE PARTER: En rekke ulike fraksjoner, inkludert kurdiske peshmergastyrker, deltar i den etterlengtede motoffensiven mot IS. Her står en kurdisk jente og poserer med våpenet til en slektning drøye tre mil utenfor Mosul. Foto: Odd Andersen , AFP

Byer som Ramadi og Fallujah har etter gjenerobringen, i henholdsvis desember i fjor og juni i år, slitt voldsomt med å reintegrere sine fordrevne borgere, samt stagge de sekteriske spenningene mellom gruppene.

Sovende terrorceller



Butenschøn peker også på en gryende mistenkeliggjøring som kan trigges når de fordrevne borgerne vender tilbake til Mosul, nemlig frykten for naboene som, av ulike årsaker, valgte å bli værende under IS' terrorvelde.

SPENT PÅ TYRKIA-ROLLE: Professor i internasjonal politikk Nils Butenschøn er også spent på hvilken rolle Tyrkia vil få i det politiske etterspillet ved en potensiell Mosul-frigjøring. Tyrkia bistår peshmergastyrkene i nord. Foto: , Pressebilde/Universitetet i Oslo

– I en situasjon som har vært preget av intense kamper og desperasjon, så er faren for mistenkeliggjøring stor. Tilliten mellom innbyggerne seg imellom kan også få seg en solid knekk.

Institusjoner som bygger tillit og skaper trygghet i regionen er førsteprioritet ved en mulig erobring, men manglende evne og vilje fra det internasjonale samfunnet og sentralregjeringen i Bagdad, hvor det er splittelse i den politiske eliten, vanskeliggjør en slik prosess, skriver Al Jazeera.

Et annet faremoment ved en potensiell erobring er at IS-sympatisører og sovende terrorceller blir værende i byen og blender inn med lokalbefolkningen – før de slår til når byen synes å ha stabilisert seg.

– Forvent hevndrap mellom forskjellige fraksjoner og grupper innad i Mosul. IS kan splitte seg eller slå seg sammen med andre ekstremistgrupper og utføre koordinerte angrep mot irakiske sikkerhetsstyrker, sier Ranj Alaadin ved London School of Economics and Political Science til Al Jazeera.

Butenschøn tror IS vil skifte drakt ved en eventuell tilintetgjørelse i Mosul, og en forespeilet utdriving fra terrorhovedstaden Raqqa.

– Mister de sitt territorielle fotfeste vil de trolig bli mer lik og operere på samme linje som andre organisasjoner som Al-Qaida, som ikke holder noe herredømme over større landområder.

Økonomisk kaos



Over to år etter det selvproklamerte terrorkalifatet ble etablert har jihadistgruppen stått bak grenseløse herjinger, ødelagt kulturhistorisk verdensarv og frarøvet millioner av syrere sine hjem.

En masserestaurering i milliardklassen er nødvendig for å gjenreise Mosul som en økonomisk pulserende by og tilbake til sine stolte røtter som eksportør av olje og landbruksprodukter, men det vil ta tid.



– Irak mangler ressursene til å støtte en slik rekonstruksjon, og det internasjonale samfunnet og andre internasjonale organisasjoner har begrensede midler. Dette gjør det vanskeligere å stabilisere landet og implementere tiltak og få innbyggerne tilbake i jobb, sier Alaadin til Al Jazeera.

Den siste tiden har stridighetene utenfor bykjernen blitt overskygget av de brutale overgrepene inne i Mosul hvor titalls mennesker er halshugd og hengt opp i strømmaster for å ha vært i besittelse av mobiltelefoner, skriver CNN.

De gjenværende én million innbyggerne kjemper nå en desperat kamp mot klokken og terrorregimet, mens mye tyder på at en enda større kamp ligger foran Irak om regjeringshæren skulle makte å ta seg inn i den herjede metropolen.