Dette er selvmordsbilene til IS

VEST-MOSUL (VG) Jernplatene er sveiset på bilene som en rustning. Fylt med eksplosiver og kjørt av selvmordsbombere, har slike biler vært ett av de farligste våpnene til IS.

De ser nesten ut som kjøretøyene i filmene om «Mad Max», men de pansrede bilene er ikke rekvisitter fra den postapokalyptiske filmen. De er høyst reelle, og har vært ett av de verste våpnene IS har brukt i Irak og Syria.

Siden kjøretøyene er pansret er det nesten umulig å stanse dem før de når målet. Med en last av eksplosiver og en sjåfør som er villig til å dø for å drepe flest mulig, har de vært et mareritt for dem som skal bekjempe terrorhæren.

«Selvmordsbiler» ble et effektivt våpen da IS tok Mosul i juni 2014, og ble brukt i stort antall da Mosul-offensiven ble påbegynt i oktober.

Fortsatt har IS slike kjøretøy som de kan bruke i noen av områdene i den irakiske byen Mosul, og i IS-hovedstaden, Raqqa i Syria, som også er under angrep.

FRA INNSIDEN: Slik ser en av selvmordsbilene ut fra innsiden. Passasjersetet er fjernet, trolig for å få plass til mer eksplosiver. Foto: Harald Henden , VG

Kan ikke kjøre i gamlebyen



Men i Mosul er det ett område der bilene ikke kan brukes: Gamlebyen, med sine trange og snirklete gater. Og det er her de hardeste kampene pågår akkurat nå.

Da elitestyrken til irakisk Federal Police sikret områdene helt inn til gamlebyen i slutten av mai, beslagla de åtte slike kjøretøy. VG fikk et kort glimt inn på den sikrede basen til Federal Police i utkanten av Vest-Mosul, for å fotografere bilene.

TRAKTOR: Ett av kjøretøyene som er utstyrt med pansring og klargjort til bruk i selvmordsaksjoner er en traktor. Foto: Harald Henden , VG

De fleste er vanlige personbiler, men en av dem ser ut som en sportsbil, én er en traktor og den største ser ut til å være en lastebil. Ved en eksplosjon vil «rustningen» bli et våpen: Jernplatene vil da bli slynget ut i fragmenter som skaper stor skade.

Brigadegeneral Khalaf al-Badran, Federal Police sin operative leder, forteller VG følgende om utfordringene med gatekampene som raser akkurat nå:

– I gamlebyen er det to vanskelige forhold: Gatene er for trange til å rykke frem i våre pansrede kjøretøy, og antallet sivile begrenser hvor tung skyttes man kan bruke fra avstand. Derfor vil det ta lengre tid og ta gamlebyen, men ved guds hjelp og grundig planlegging skal vi lykkes, sier han til VG.

IS sine fremste våpen inne i gamlebyen er selvmordskrigere i ulike former, i tillegg til improviserte bomber (IED'er) satt opp som feller i bygg og langs veier, og kanskje aller mest fryktet: Snikskyttere. Gang på gang har fremrykkende irakiske tropper opplevd at de blir beskutt fra posisjoner de trodde de hadde sikret.

Søndag innledet de irakiske regjeringsstyrkene en offensiv mot gamlebyen og slapp samtidig nærmere en halv million løpesedler over byen, der budskapet til IS var brutalt og kortfattet: «Overgi dere eller dø».

Den gjenværende sivilbefolkningen i Mosuls gamleby oppfordres videre til å holde seg unna åpne plasser og til å gripe sjansen dersom de får mulighet til å flykte.

Levende skjold



De irakiske styrkene har også stasjonert militære kjøretøy med høyttalere som

FAKTA: KRIGEN OM MOSUL • Irakiske regjeringsstyrker, støttet av lojale militsgrupper og en USA-ledet koalisjon, startet i oktober i fjor offensiven for å gjenerobre storbyen Mosul. • Offensiven har gått mye tregere enn forutsett, men styrkene skaffet seg etter hvert kontroll over både den østlige og vestlige delen av byen. • Siden kampene begynte har om lag 862.000 mennesker flyktet fra byen. Rundt 195.000 har vendt tilbake, i hovedsak Øst-Mosul.

oppmuntrer sivilbefolkningen og forteller at regjeringsstyrkene snart vil gjøre slutt på lidelsene deres, melder NTB.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) frykter at IS kan bruke mer enn 100.000 sivile som levende skjold i kampene mot irakiske styrker i Mosuls gamleby.

– Over 100.000 sivile kan fortsatt befinne seg i gamlebyen. Vi vet at IS tok dem med seg da de forlot områdene der det pågikk kamper. Disse sivile blir i bunn og grunn holdt som levende skjold i gamlebyen, uttalte UNHCRs representant i Irak, Bruno Geddo, i forrige uke.

IS tok kontroll over Iraks nest største by Mosul i juni 2014, men ble tidligere i år drevet ut av den østlige delen av byen. Irakiske regjeringsstyrker og alliert milits, som får luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, har siden også rykket inn i de vestlige bydelene, men noen hundre IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen.

