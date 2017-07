Bakbundet og skutt i Mosul: Anklager irakiske styrker for krigsforbrytelser

Lik dumpet i elven, mennesker kastet fra klippe. Historier om groteske drap, utført av seierherrene i Mosul, kommer nå frem i lyset.

17 mannlige lik. Barbeinte og i sivile klær. Omgitt av blodpøler.

Det var synet som møtte internasjonale observatører på mandag, da en irakisk butikkeier tok dem med inn i et tomt bygg vest for gamlebyen i Mosul, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch (HRW).

Mange av likene hadde bind for øynene og hendene bundet bak ryggen.



STRAFFET: Mistenkte IS-medlemmer, fanget opp av irakiske styrker, er stuet sammen i et lite rom i et fengsel i utkanten av Mosul. Mange opplever umenneskelige forhold. Noen blir torturert og henrettet, ifølge Human Rights Watch. Foto: Bram Janssen , AP



Det tomme bygget ligger i et område av byen som ble gjenerobret fra IS i april. Butikkeieren fortalte at han så irakiske sikkerhetsstyrker der fire netter før, og at han hørte flere skudd den natten.



Observatørene så også irakiske elitestyrker fra Counter Terrorism Service (CTS) i området.

– Dette er helt uakseptabelt. Det er en krigsforbrytelse. Alle fanger skal behandles humant og i henhold til folkeretten, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors til VG.

GJENOPPSTANDELSE: Mosuls gamleby har blitt totalt destruert i kampen mot IS. Journalister har nesten ingen tilgang til området, hvor irakiske styrker skal ha begått krigsforbrytelser. Foto: Ahmad Al-rubaye , AFP

Brutal hevn



OBSERVERT: Medlemmer av elitestyrken Counter Terrorism Services (CTS) var, ifølge internasjonale observatører, i området rundt bygget hvor 17 lik i sivile klær ble funnet. Her går medlemmer av CTS gjennom Mosul. Menneskene på bildet kan ikke knyttes til krigsforbrytelser. Foto: Fadel Senna , AFP

HRW har over lengre tid mottatt dokumentasjon på at irakiske styrker begår ulovlige drap på menn som flykter fra Mosul. I løpet av gjenerobringen av byen har minst 1.200 menn og gutter blitt arrestert og holdt i umenneskelige forhold, og i noen tilfeller, blitt torturert og henrettet, mener organisasjonen.

Det irakiske militæret har nå sperret av Vest-Mosul for journalister, men en rekke observatører forteller om brutale massehenrettelser i gamlebyen i krigens siste fase.

En video fra 11. juli skal vise at irakiske soldater slår en fange, før de kaster ham utfor en klippe og skyter på ham og en annen mann i bunnen.

En annen video skal vise at soldater begår massehenrettelser i gamlebyen og kaster alle likene i elven, ifølge informasjonsaktivisten Mosul Eye, som har dokumentert overgrep fra alle sider i konflikten siden 2014.

BLODHEVN: Irakiske styrker har tatt groteske midler i bruk i sin hevn mot faktiske og mistenkte IS-soldater. Menneskene på bildet kan ikke knyttes til krigsforbrytelser. Foto: Fadel Senna , AFP



I slutten av juni skal soldater ha kjørt en Humvee ut av gamlebyen med fem mistenkte IS-soldater på panseret i femti varmegrader, ifølge internasjonale observatører.

– Norge har også et ansvar

Den norske regjeringen støtter både irakiske styrker og kurdiske styrker i landet med kapasitetsbygging og opptrening. Les mer om bidraget her.

Mads Harlem i Røde Kors mener at også Norge har et ansvar for å bidra til å få en slutt på krigsforbrytelsene i Mosul.

– Norske myndigheter må ta opp alvoret i dette. Selvfølgelig finnes det begrensninger for hva de kan gjøre, men når Norge deltar i internasjonale operasjoner er man også forpliktet til å sikre respekt for folkeretten, sier Harlem.

UT: En iraker bærer en skadet mann på vei ut av gamlebyen idet irakiske styrker nærmer seg. Foto: Ahmad Al-rubaye , AFP



– Forstår du at irakiske styrker har et behov for hevn mot IS?

– Krigens folkerett gjelder for alle partene i konflikten. At man har rett til å bruke makt mot IS-soldatene eller at IS-soldatene har begått alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen, rettferdiggjør ikke at irakiske styrker er like brutale. Hvis man skal få til en forsoning i Irak, er man nødt til å få på plass et rettsoppgjør. Etterforskere må inn, bevisene kan ikke forspilles og de ansvarlige må stilles for retten. Denne prosessen må starte nå, understreker Harlem.

– Vil hjemsøke Irak i generasjoner

En representant for det irakiske utenriksdepartementet har lovet å be om en granskning av beskyldningene, men en høyt-rangert irakisk tjenestemann skal ha sagt at han er komfortabel med å henrette IS-medlemmer «så lenge det ikke var noe tortur», skriver HRW.

Organisasjonen har ennå ikke registrert noen granskninger, tilfeller hvor soldater er holdt ansvarlige eller ofre som har mottatt kompensasjon.



– Mens statsminister Abadai nyter seieren i Mosul, ignorerer han et hav av bevis på at soldatene hans utfører ondskapsfulle krigsforbrytelser i byen han har lovet å frigjøre, sier HRWs Midtøsten-direktør Sarah Leah Whitson.

– Noen irakiske soldater ser ut til å ha så lite frykt for å møte konsekvenser for drap og tortur av mistenkte at de selv deler beviser i videoer og fotografier. Å unnskylde feirende hevnmord vil hjemsøke Irak i generasjoner, sier Whitson.