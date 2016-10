Amnesty: Sunnimuslimer som flykter fra Mosul risikerer tortur

Sunnimuslimer som flykter fra Mosul, risikerer tortur, bortføringer og utenomrettslige henrettelser utført av militssoldater og irakiske regjeringssoldater, advarer Amnesty.

Mosul * Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elva Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad. * Hadde tidligere rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer. * Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014 etter at 30.000 irakiske soldater overga byen uten kamp til en angrepsstyrke som skal ha talt kun 800 mann. * 90 prosent av de omkring en million gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer. * Det var i Mosuls store moske at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i juli 2014 utropte seg selv til kalif. IS har sin vane tro ødelagt et stort antall uerstattelige gjenstander fra oldtiden i byens museum. Kilde: NTB, DPA

Organisasjonen har intervjuet hundrevis av mennesker som forteller om forferdelige hevnangrep mot sivile sunnimuslimer i forbindelse med offensiver mot IS.

Nå er det fare for at det samme skjer med sivile som flykter fra Mosul og andre IS-kontrollerte områder, ifølge en ny rapport.

– Irak står overfor en svært reell og dødbringende sikkerhetstrussel fra IS, men det kan ikke være noen form for rettferdiggjørelse av utenomrettslige henrettelser, bortføringer, tortur og ulovlige pågripelser, sier Philip Luther, direktør for Amnesty Internationals program i Midtøsten og Nord-Afrika.

Den irakiske regjeringshæren består formelt av soldater fra alle landets folkegrupper. I ledende stillinger er likevel sjiamuslimer overrepresentert, og hæren oppfattes dermed av mange som rene sjia-stryker.

Det anslås at 90 prosent av dem som har blitt igjen i Mosul etter at IS tok kontroll over storbyen i 2014, er sunnimuslimer. Halvparten av byens drøyt to millioner innbyggere skal ha flyktet, og de fleste antas å være sjiamuslimer og kristne.

I tillegg til regjeringshæren deltar en sprikende koalisjon av kurdiske, sjiamuslimske, sunnimuslimske, kristne og andre minoritetsbaserte militsgrupper i offensiven mot Mosul.

Både sjiamuslimske militssoldater og regjeringsstyrker anklages for omfattende brudd på menneskerettighetene, også krigsforbrytelser.

I flere tilfeller har grupper av menn og gutter fra samme stamme eller familie blitt skutt og drept etter å ha overgitt seg til irakere i uniform, ifølge rapporten.

Nyhetsbyrået DPA har snakket med slektninger av 17 menn og gutter fra samme familie som ble drept etter å ha tatt kontakt med militssoldater i politiuniformer. Blant dem var en tiåring.

Andre har fortalt at de ble slått og utsatt for annen form for mishandling idet de skulle kontrolleres av styrker som skulle sikre at IS-krigere ikke unnslapp sammen med sivile.

