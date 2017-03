Airwars: USA-koalisjon dreper flere sivile i Irak og Syria enn Russland

ISTANBUL (VG) Antallet rapporterte dødsfall i Irak og Syria i bombeangrep utført av den USA-ledede koalisjonen, overgår for første gang antallet rapportert drept av russiske bomber.

Én ting er klart i antallet innrapporterte dødsfall som organisasjonen Airwars registrerer: De sivile er blitt drept i voldelige hendelser.

Resten av jobben med å finne ut hvem som har stått bak, er et meget utfordrende arbeid, forklarer Chris Woods, den undersøkende journalisten som leder Airwars.

– Det problematiske er å se hvem som står bak. Vi snakker om krigssoner som er svært uoversiktlige, og der samme angrep kan bli rapportert på motstridende vis, og der også flere angrep kan ha funnet sted i samme område til samme tid, sier Woods til VG.

– Vi kan ha tilfeller der det har vært flyangrep samtidig som det har vært rakett- og artilleriild, og selvmordsangrep utført av IS, utdyper han.

Mange sivile dødsfall



Airwars registrerer og ettergår rapporterte sivile dødsfall som følge av luftangrep utført av den amerikanskledede koalisjonen i Irak og Syria, og av Russland i Syria.

Selv med de store forbeholdene Woods tar, så har et tydelig bilde tegnet seg siden januar i år:

LEDER REGISTRERING: Gravejournalist Chris Woods leder et team som undersøker innrapporterte, sivile dødsfall i Irak og Syria som følge av luftangrep. Foto: AIRWARS

– Vi har siden januar registrert flere rapporterte, sivile dødsfall i angrep utført av den USA-ledede koalisjonen, enn rapporterte, sivile dødsfall utført av Russland, sier Woods.

– Vi kan heller ikke se at det var enkeltdager med så mange dødsfall under de siste ukene med bombardering av Øst-Aleppo som vi har sett i for eksempel Mosul. Men likevel kan man selvsagt ikke sammenligne med Øst-Aleppo i totaltall, for der pågikk bombarderingen over en lang rekke år, fortsetter han.

Advarte om faren



Woods mener det som nå skjer i Mosul er nøyaktig det som ble advart mot på forhånd: De sivile havner i kryssilden under meget intense kamphandlinger, med store tap som resultat.

Woods sier USA viser langt mer åpenhet om sivile dødsfall enn Russland, noe som faktisk betyr at Russland oftere blir stående med ubekreftet mistanke.

I den USA-ledede koalisjonen gjør land som Belgia, Australia og Nederland seg også skyldige i manglende åpenhet rundt ansvar for sivile dødsfall.

Usikre tall



– Vi har syv faste researchere, men også et stort antall bidragsytere. Kildene er militærkilder, nyhetsmedier, personer inne i krigssonene og sosiale medier. Vi skiller ut dødsfall med én kilde eller dødsfall der det er motstridende versjoner av hva som har skjedd, sier han.

De har derfor tall på både «bekreftede eller troverdige» sivile dødsfall, og «omstridte» rapporterte dødsfall. De mest troverdige og ettergåtte tallene er på et minimum av 2.800 dødsfall for den USA-ledede koalisjonen.

For Russland er tallene mer uklare, ettersom de fortsatt jobber med å ettergå tall fra så langt tilbake som april i fjor. Derfor lener de seg foreløpig på tall fra grupper som fra blant annet Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), og har et anslag på minimum 5.000 sivile dødsfall etter russiske luftangrep.

USA innrømmet skyld



Natt til onsdag innrømmet generalen som leder USAs koalisjon i Irak delaktighet i de store sivile tapene vest i Mosul tidligere denne måneden.

– Vi hadde sannsynligvis en rolle i disse tapene, sa general Stephen Townsend, og la til at det blir en etterforskning av et angrep 17. mars, som ifølge øyenvitner kostet minst hundre menneskeliv.

Samtidig mener Townsend at det amerikanske angrepet i seg selv ikke burde vært nok til å legge hele bygningen i grus. Det undersøkes om ekstremistgruppen IS hadde fylt bygningen med eksplosiver, og plassert sivile der for at de skulle fungere som et menneskelig skjold.

Ikke bare i Mosul, men også andre steder i Irak og Syria har den USA-ledede koalisjonens angrep forårsaket store sivile tap den siste tiden. Norge er et av landene som deltar i koalisjonen, men det norske bidraget omfatter ikke kampfly.

DREPT: Slektninger av de døde sørger etter den angivelige amerikanske flyangrepet den 17. mars. Foto: Aris Messinis , AFP

En rekke hendelser



Her er noen av massedrapene den USA-ledede koalisjonen beskyldes for å stå bak de siste ukene:

• Den 17. mars gikk amerikanske angrepsfly til angrep på Jadida-nabolaget i den irakiske byen Mosul. Lokale kilder hevder at så mange som 200 sivile ble drept den dagen.

• Tirsdag i forrige uke skal over 30 mennesker ha blitt drept i et amerikanskledet angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Raqqa-området, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

• For to uker siden skal 49 mennesker ha blitt drept da amerikanske fly bombet en landsby vest i Aleppo-provinsen. USA hevdet målet var en samling al-Qaida-krigere.