Abbas (42) rømte fra IS-helvetet i  rullestol

Etter å ha blitt trillet på hjul ut av landsbyen, blir Abbas Ali (42) her båret i sikkerhet av kurdiske militssoldater.

I følge nyhetsbyrået Reuters ble to personer skutt av snikskyttere i helgen - i det de forsøkte å flykte ut fra den IS-okkuperte landsbyen Abu Jarboa.

Abbas Ali hadde først hjelp av kona under flukten - før soldatene overtok. Paret hadde også med sine fire barn.

– Orket ikke mer

Landsbyboerne turde å stikke fra byen etter at IS-soldatene som holdt til der, hadde forflyttet seg til en nabolandsby, som var under angrep.

GRÅT AV GLEDE: Abbas Ali (42) lot tårene renne etter at han kom seg i sikkerhet ut av den IS-kontrollerte landsbyen. Foto: Azad Lashkari , Reuters

IS-styrker tok Mosul for to år siden, og erklærte byen en del av sitt egendefinerte kalifat, og besatte samtidig landsbyene rundt.

Irakiske militære styrker og kurdiske militsgrupper har frigjort flere titalls slike mindre landsbyer rundt Mosul – som nå fremstår som IS sterkeste base.

På jordvollene langs ruten sto kurdiske militssoldater og voktet nøye – de så etter tegn på at selvmordsbombere var i anmarsj – disse kommer gjerne i sivil.

To soldater løftet skjørtene på kvinnene for å sjekke at de ikke hadde gjemt bomber under klærne.

Flyktningene forteller om et nådeløst regime som har kontrollert alles liv ned til minste detalj – skjegglengde, skole, femti piskeslag for røyking, og døden for bruk av mobiltelefon.

FLYKTER FRA SKARPSKYTTERE: En kurdisk militssoldat hjelper barn over en jordvoll og i sikkerhet for mulige skarpskytter-kuler fra landsbyen bak. Foto: Azad Lashkari , Reuters

Familien til Abbas Ali har en kurdisk base som foreløpig mål, vel vitende om at denne ofte er mål for nattlige angrep. Den vanskelige avgjørelsen landsbyboerne må ta, er om de skal risikere livet ved å rømme ut av hjemmene sine – eller om de skal bli.

Første stopp blir en teltleier i regi av kurdisk milits.

KROPPSVISITERES: En kurdisk militssoldat kroppsvisiterer en flyktende mann fra landsbyen Abu Jarboa – for å sjekke om han har bomber festet under klærne. Foto: Azad Lashkari , Reuters

Irakiske spesialstyrker tok seg tirsdag inn i Mosul østfra, men møtte kraftig motstand fra IS, melder nyhetsbyråene AFP og AP.

Irakiske talsmenn hevdet alt mandag at spesialstyrker hadde gått inn i den IS-kontrollerte byen, noe som ikke var tilfelle.

Ifølge BBC tok de irakiske styrkene seg først inn i utkanten av Mosul tirsdag morgen, men ble møtt med kraftig IS-beskytning.

– Det blir skutt med håndvåpen og avfyrt rakettdrevne granater mot dem, rapporterer BBCs journalist som reiser sammen med de irakiske spesialstyrkene.

– De møter mye hardere motstand enn vi har sett de siste dagene, rapporterer han videre.

