30 sivile skal være drept i luftangrep i Mosul

Storoffensiven mot IS i Mosul, utført av den norsk-støttede koalisjonen, tar stadig flere uskyldige menneskeliv. Torsdag skal 30 sivile ha blitt drept i et luftangrep.

Det er Mosul-innbyggere som opplyser til nyhetsbyrået Reuters at opp mot 30 sivile ble drept i luftangrep mot nabolaget al-Jadida denne uken.

Det er ikke kjent om det er den amerikanskledede koalisjonen eller irakiske styrker som sto bak angrepene. Den norske regjeringen støtter både irakiske styrker og kurdiske styrker i landet med kapasitetsbygging og opptrening. Les mer om bidraget her.

Angrepet er ett av flere som har rammet de sivile i området, etter at den store militæroffensiven for å gjenerobre byen fra IS ble igangsatt i midten av oktober i fjor.

ANGRIPER: Irakiske styrker avfyrer missiler mot IS i den pågående storoffensiven. Foto: Alaa Al-marjani , Reuters

Mens terrororganisasjonen holder stand i byen der IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi i 2014 erklærte sitt «kalifat», støttes regjeringsstyrkene av ulike militsgrupper og nyter også godt av luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen.

Fakta om Mosul-offensiven * Mosul ligger i den oljerike Nineve-provinsen nord i Irak og er landets nest største by. * Byen har vært kontrollert av IS siden juni 2014. * Det irakiske militæret og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober. Offensiven omfatter om lag 30.000 regjeringssoldater og militssoldater. De får luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land. * IS hevdet tidlig i offensiven at de hadde om lag 7.000 væpnede menn i byen. Ifølge USA var det mer sannsynlig at det var snakk om mellom 3.000 og 5.000 krigere. * Det antas at det var mellom 1,2 og 1,5 millioner innbyggere tilbake i byen før offensiven. * Kilde: NTB * Ifølge FN har over 125.000 sivile flyktet fra sine hjem i byen siden offensiven ble innledet.

Les også: Dette er status i Mosul i januar

Advarsel fra FN



Den pågående storoffensiven mot IS har ført til store lidelser i den irakiske byen. FN anslår at 125.000 sivile har flyktet fra sine hjem i byen siden offensiven ble innledet, mens en million sivile er fanget ikryssilden, ifølge Flyktninghjelpen. Nylig oppsto det en kaotisk situasjon da hjelpeforsyninger nådde Mosul.

FN har tidligere gått ut med en advarsel over den humanitære situasjonen øst i Mosul der irakiske hærstyrker kjemper mot IS.

– Situasjonen i områdene nær frontlinjen i Mosul er fortsatt livsfarlig for sivile og skuddene fortsetter å kreve menneskeliv. De allerede dårlige mat- og vannlagrene er i ferd med å gå tomme, uttaler FN, ifølge Reuters.

Ifølge en oversikt utarbeidet av nettstedet Antiwar.com ble det drept 52.369 mennesker i Irak i 2016, mens 21.795 ble såret i strid og voldshandlinger. 9148 av de drepte var sivile. Det er ikke kjent hvor mange av disse som er drept etter at den amerikanskledede koalisjonen startet sine angrep.

I nabolandet Syria der den vestligsstøttede koalisjonen også gjennomfører angrep mot IS, er minst 300 sivile drept, ifølge Amnesty International.

Les også: CNN: Is har drept 284 sivile i Mosul

Mener de har erobret 60 prosent



Fredag forrige uke inntok irakiske styrker universitetsområdet i Mosul. Området er i stor grad rasert, etter å ha blitt bombet av amerikanske fly. USA har fryktet at IS skulle benytte laboratoriene der til å produsere kjemiske våpen. Tidligere i måneden la amerikanske fly et sykehus i ruiner, men dette var ikke lenger i drift og var omgjort til en militærbase for IS.

Les mer: Slik er livet blant IS inne i Mosul

Irakiske regjeringsstyrker hevder å ha erobret rundt 60 prosent av millionbyen Mosul.

– Fra det østlige Mosulhar vi gjenerobret over 60 prosent fra IS, sier generalløytnant Abdulwahab al-Saadi, en av offiserene som leder de irakiske spesialstyrkenes offensiv.

Les også: Han rapporterer i hemmelighet fra IS' skrekkregime