Irak-veteran i retten etter skyting på Florida-flyplass

Irak-veteranen som skjøt og drepte fem personer og såret seks på lufthavnen Fort Lauderdale i Florida, deltok mandag på et kort rettsmøte.

Esteban Santiago (26) fikk kunngjort siktelsen og ble fortalt at han risikerer dødsstraff hvis han blir kjent skyldig. Rettsmøtet varte i 15 minutter.

Over 20 politibetjenter holdt vakt utenfor rettsbygningen i Fort Lauderdale. Alle hadde skuddsikre vester.

Santiago hadde på seg en rød overall og han var iført håndjern. Han svarte på dommerens spørsmål med klar stemme, og opplyste at han fram til november arbeidet for et sikkerhetsfirma i Anchorage i Alaska, og at han kun hadde 5 til 10 dollar i banken.

Hadde våpenet i bagasjen



Santiago har sittet i varetekt siden skytingen fredag ettermiddag. I den innsjekkede bagasjen hans lå det et håndvåpen som han brukte til å skyte mot tilfeldige personer på flyplassen etter at han hadde kommet fra Alaska til Florida med en enveisbillett.

Det var ved 18.55-tiden norsk tid fredag 6. januar at politiet fikk de første meldingene om skyting ved bagasjebåndene i terminal 2 ved den travle flyplassen Fort Lauderdale – Hollywood International Airport i delstaten Florida.

FRAKTES BORT: Her kjøres et av ofrene for skytingen bort fra flyplassen. Foto: Taimy Alvarez, AP

CNN meldte at den siktede mannen ankom flyplassen i Fort Lauderdale med et fly fra Alaska via Minneapolis. Han skal ha hatt et våpen i sin innsjekkede bagasje, noe som er lovlig dersom man har alle papirer i orden. Mannen skal ha gått inn på et toalett ved bagasjebåndet, for så å gå ut igjen og begynte å skyte.

Etter pågripelsen brøt det ut ny panikk da passasjerer som hadde rømt ut på rullebanen under skytingen, gikk inn igjen på flyplassen. Borgermester Barbara Sharief opplyser at bakgrunnen er at noen skal ha hørt skytelyder fra en parkeringsgarasje like ved.

På en pressekonferansen etter skytingen uttalte sheriffen imidlertid at det ikke var noe som tyder på at det hadde vært et andre angrep.

Oppsøkte psykiatrisk hjelp



Santiago skal tidligere ha oppsøkt hjelp fordi han hørte stemmer og følte seg paranoid. Etter en psykiatrisk observasjon fikk han tilbake våpenet sitt.

I november skal mannen ifølge amerikanske medier ha oppsøkt et FBI-kontor i Anchorage og sagt at han ble tvunget til å kjempe for IS. FBI svarte med å sende ham til et psykiatrisk sykehus.

Broren til den pågrepne mannen sier 26-åringen fikk behandling for mentale helseproblemer mens han bodde i Alaska, ifølge CNN.