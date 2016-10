Intensive kamper ved bygrensen: Flyangrep mot Mosul-forstad

ERBIL/OSLO (VG) Irakiske og kurdiske styrker kjemper nå for livet mot IS i den østlige utkanten av Mosul. I himmelen over flyr den USA-ledede bombekoalisjonen. Aktivister melder om sivile dødsfall.

Gogjali er en kurdisk landsby som ligger tett inntil Mosuls østkant. De irakiske spesialstyrkenes brigadesjef Haider Fadhil sier styrkene tidlig tirsdag morgen nærmet seg selve Mosul by.

VG I IRAK: Nilas Johnsen og Harald Henden.

Kampene har blitt stadig mer intense, og IS skyter på spesialstyrkene med missiler i et forsøk på å bremse fremgangen, sier Fadhil ifølge NTB..

Hvis styrkene klarer å innta Gogjali og skaffe kontroll over landsbyen, som også fungerer som en forstad til Mosul, vil det være første gang på over to år at irakiske soldater har tatt steget inn i Mosul etter at de ble drevet ut av byen av IS i juni 2014.

Mandag opplyste en militærkilde at regjeringsstyrker hadde rykket inn i bydelen al-Karama sørøst i Mosul, men dette ble senere avvist avoberstløytnant Muntadhar al-Shimmari. Et Reuters-bilde tatt mandag ettermiddag viser imidlertid røyk som stiger opp fra bygninger i al-Karama.

Irakiske styrker har med støtte fra kurdiske allierte, sunnimilits og sjiamilits, samt bistand fra den amerikanskledede luftkoalisjonen, i over to uker stadig nærmet seg Mosul på flere fronter for å drive IS ut av storbyen.

OVERLEVDE: En skadet irakisk soldat får hjelp under slaget om landsbyen Bazwaya i utkanten av Mosul, mandag. Foto: Bulent Kilic , AFP

Melder om drap på sivile av USA-koalisjon



Kritikere av den USA-ledede krigføringen hevder vestlige medier ikke dekker kampene om Mosul og Alepp likt.

Mens Russland og deres syriske allierte bomber og dreper sivile i Aleppo, står den USA-støttede bombekoalisjonen i fare for å drepe sivile i den IS-holdte byen Mosul.

Men foreløpig er det svært vanskelig å få ut informasjon om dødsfall på innsiden av Mosul.

Mohammad Khedhr driver aktivistnettverket Sound and Picture, som har egne medlemmer inne i Mosul. De prøver å opplyse omverden hva som foregår inne i den IS-holdte byen.

– IS samler sammen tropper inne i byen, og de har den siste tiden fått inn store forsterkninger og nye, tunge våpen. De har snikskyttere på tak inne i byen, sier han til VG mandag ettermiddag.

Ifølge Khedhr er syv sivile meldt drept i koalisjonens bombing, noe VG ikke uavhengig kan bekrefte. En tekstilfabrikk og et våpenlager skal også være bombet av koalisjonen, ifølge aktivistene.

Karl Schembri Flyktninghjelpen sier til VG.



– Det vi får høre fra kilder inne i Mosul er at IS blir mer og mer paranoide og farlige. Sivile som tas med mobiltelefoner risikerer dødsstraff. Det er vanskelig å få tak i rent vann, og matprisene er blitt skyhøye. Sivile nektes å forlate byen, og vi frykter de vil bli brukt som sivile skjold.