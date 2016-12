Intens jakt på ukjent gjerningsmann i Berlin

Politiets jakt på sjåføren av lastebilen som kjørte gjennom et julemarked i Berlin og tok livet av tolv personer, fortsetter med uforminsket styrke. Så langt er ingen mistenkt.

Den pakistanske 23-åringen som ble pågrepet kort tid etter angrepet, ble løslatt tirsdag og skal være utenfor mistanke. Ekstremistgruppen IS har hevdet at mannen som kapret en lastebil og brukte den til å brase inn i menneskemengdene på Breitscheidsplatz mandag, er en IS-kriger. Men IS opplyser ikke hvem denne personen skal være, og bekymringen nå er at en farlig kriminell går fri.

– Vi kan ikke utelukke at gjerningsmannen fortsatt er på frifot, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière til kringkasteren ZDF. Også Berlins politisjef Klaus Kandt uttrykte bekymring tirsdag kveld, og han varslet økt beredskap.

VAKTHOLD: Julemarkedet i Gebdamenmarkt voktes av politiet. Det pågår en intens jakt etter en antatt farlig gjerningsmann etter angrepet på julemarkedet ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche tirsdag kveld. Foto: Andrea Gjestvang , VG

– Ingen hvile

Tolv personer omkom da den polskregistrerte traileren pløyde inn i det travle markedet i Berlin sentrum. 24 sårede er fortsatt innlagt på sykehus, og tilstanden er kritisk for 14 av dem, ifølge de Maizière. Politiet tror lastebilen rakk å kjøre 50 til 80 meter før den stoppet.

Hendelsen ligner på terrorangrepet i den franske byen Nice den 14. juli, da 86 personer ble drept av en tunisisk islamist som kjørte inn i folkemengder på strandpromenaden.

Motivet til mandagens angrep er ikke kjent, og de Maizière sier etterforskerne jobber med flere parallelle spor.

– Ingen kommer til å hvile før gjerningspersonen eller gjerningspersonene er tatt, sier han til TV-kanalen ARD.

Kapret

Tysk påtalemyndighet er ikke i tvil om at det var snakk om et terrorangrep og viser blant annet til at sjåføren av den polskregistrerte lastebilen ble funnet skutt og knivdrept inne i bilen. Han skal ha vært den opprinnelige sjåføren av lastebilen, men politiet skal være sikre på at det ikke var han som kjørte inn i markedet.

IS-talerøret Amaq skriver at deres soldat gjennomførte angrepet som et svar på oppfordringer om å slå til mot innbyggere i koalisjonsland. Opposisjonspolitikere var raskt ute med påstander om at det er statsminister Angela Merkels innvandringspolitikk som har satt landet i fare. (©NTB)