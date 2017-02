USA reverserer innreiseforbudet etter dommeravgjørelsen

Etter at en dommer i Washington fredag blokkerte Trumps ordre om innreiseforbud, åpner USA nå opp for reisende fra landene.

Washingtons delstatsadvokat Bob Ferguson møter pressen etter at en dommer i staten åpnet for å oppheve Trumps innreiseforbud. Foto: Ted S. Warren , AP

Det er en drøy uke siden Donald Trump nektet mennesker sju i hovedsak muslimske land å komme inn til USA. Fredag utstedte en føderal dommer en landsomfattende forføyning mot forbudet.

Nå kan alle med lovlig visum reise, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunn: Trumps innreiseforbud

På flyplasser i USA har det hersket full forvirring de siste timene.

Lørdag ettermiddag melder AP at Sikkerhetsdepartementet ikke vil be om at flyselskaper avviser reisende til USA, med gyldig visum, som omfattes av Trumps presidentordre.

President Trump selv er kritisk til dommeravgjørelsen, og skriver på Twitter at han mener dommerens mening er «latterlig».

«Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt i å håndheve loven, er latterlig og vil bli omgjort», skriver han.

Ordren var ment å skulle hindre radikale, islamistiske terrorister i å komme til USA. Syriske flyktninger ble utestengt på ubestemt tid, mens andre flyktninger ble nektet adgang til USA i en periode på 120 dager.

Personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan og Jemen ble nektet innreise i 90 dager.

Etter forbudet trådte i kraft forrige uke, har reaksjonene vært mange. Over hele verden har flere hundre tusen mennesker protestert. Også i Norge demonstrerte 34 organisasjoner mot forbudet tidligere denne uken.