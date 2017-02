Trump kommer med erstatning for stanset innreiseforbud

Trumps administrasjon tar pause i kampen om innreiseforbudet som er tilsidesatt av domstolene, for å komme med et alternativ.

USAs president Donald Trump varslet torsdag at han vil signere en ny presidentordre om innvandring for å «beskytte det amerikanske folk». Den nye ordren vil erstatte den forrige presidentordren, der Trump la ned innreiseforbud for reisende fra sju overveiende muslimske land.

Ingen ytterligere detaljer om den nye ordren er så langt kjent, og Trump sa under pressekonferansen torsdag at den nye ordren kan være klar neste uke.

– Jeg vil ikke gå bort fra å beskytte vårt land. Jeg ble valgt for å forsvare vårt land, sa han.

Juseksperter sier en ny ordre som kun tar for seg innbyggere fra de sju landene som aldri har vært i USA, kommer til å havne i rettssystemet på grunn av religionsdiskriminering. Jusprofessor Jessica Levinson i Los Angeles tror Trump kan unngå noen av de største problemene med en ny ordre.

– Men jeg tror fortsatt det vil havne i retten, sier hun.

Trumps midlertidige innreiseforbud som han vedtok i slutten av sin første uke som president, omfattet reisende fra de sju overveiende muslimske landene Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria, i tillegg til at det ble innført full stans for USAs flyktningprogram. Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.