Trump kan tape i splittet Høyesterett

Innreiseforbudet til USA og tilsidesettelsen av presidentordren, kan ende i Høyesterett. Der kan Donald Trump komme til å oppleve et forsmedelig nederlag.

Høyesterett i USA har i dag åtte medlemmer. Er retten splittet, og fire av dommerne stemmer for presidentordren og fire imot, da er president Trump en taper. Ok?

Og da vil personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen fortsatt kunne reise inn og ut av USA. Om de har rent mel i posen.

Omstridt troika



Det er nå opp til en høyere amerikansk domstol å knekke den juridiske nøtten som er oppstått etter at president Donald Trump nektet innbyggere fra syv land innreise til USA. En omstridt troika, tre dommere fra San Francisco, skal nå ta den endelige avgjørelsen i striden mellom Justisdepartementet og statene Washington og Minnesota.

Justisdepartementet forlanger at presidenten ordre, blir gjeninnført i påvente av en endelig avgjørelse i rettssystemet. De tre dommerne i San Francisco utgjør det som kalles «the 9th Circuit of Appeals», en av de viktigste ankedomstolene i det føderale systemet.

CNN har satt seg grundig inn i striden mellom Trump administrasjonen, ved Justisdepartementet, og de føderale ankedomstolene.

Nettstedet og tv-kanalen forsøker her å besvare sentrale spørsmål.

KOM INN: Pappa Alaskry, her med sønnen Hassan og datteren Dima, var overlykkelig over at familien fikk oppholdstillatelse i USA. Trump-administrasjonen sa først nei, men omgjorde vedtaket for Alaskry og andre afghanske tolker som jobbet for de amerikanske militære styrkene. Foto: AP

Juridisk betenkning

– Når kan man forvente at en endelig avgjørelse blir tatt?

De tre San Francisco dommerne har bedt begge parter å legge fram en juridisk betenkning før de tar sin endelige beslutning. Justisdepartementet, på vegne av Det hvite hus, har fått en frist til midnatt (norsk tid) å legge fram sitt syn på saken.

Justisdepartementet vil at dommeren i den føderale domstolen i Seattle, James Robarts tilsidesettelse av president Trumps innreiseforbud til USA for personer fra Iran, Irak, Syria, Libya, Somalia, Sudan og Jemen, skal opphøre umiddelbart. Og i tillegg forlanges det at det mens den juridiske prosessen pågår, skal presidentens ordre gjelde.

Juridiske eksperter i statene Washington og Minnesota vil be om at dommer Robarts midlertidige tilsidesettelse fortsatt skal gjelde, men har ingen formening om hvor lenge den skal vare, og hvordan det vil ende til slutt.

Panelet på tre dommere i den San Francisco baserte ankedomstolen har ord på seg å være en av de mest liberale i USA, og flere republikanske politikere har forsøkt å splitte sammensetningen for å redusere innflytelsen til den såkalte «9th Circuit Court of Appeals».

REAGERTE: Amerikanere i tusentall har demonstrert mot president Donald Trumps forsøk på å stoppe innreiser fra land i Midtøsten. Ender saken i Høyesterett kan presidenten bli påført et overraskende nederlag. Foto: KLAUDIA LECH/VG VG

De tre dommerne vil ikke ta stilling til om Trumps innreiseforbud ikke er i pakt med den amerikanske grunnloven, men vil vedta hvorvidt forbudet skal fortsette å være tilsidesatt.

Kan folk fra de landene det gjelder, fortsette å reise til USA mens den juridiske striden pågår?

– Innreiseforbudet gjelder ikke mens «9th Circuit Court of Appeals» har saken oppe til behandling. Det betyr at Nazanin Zinouri, som ankom Boston Logan International flyplass søndag kveld, er en av mange som kan komme tilbake til USA, eller komme dit for første gang. Forutsatt at de har et gyldig visum til USA. Zinouri er iransk og er utdannet ved Clemson University. Hun forlot USA og dro på ferie dagen før Donald Trump ble innsatt som USAs president. Så var hun plutselig ikke kunne reise tilbake til landet hun bor i.

Men så ble sorg snudd til glede da hun uventet fikk beskjed om at innreiseforbudet midlertidig ble opphevet. Dermed kunne hun gjenoppta livet sitt i USA.

– Hva skjer hvis domstolen vedtar en dom for, eller imot innreiseforbudet?

– Det er lite trolig at president Trump ikke vil forsøke få innreiseforbudet gjeninnført. Men det er høyst sannsynlig at amerikanske stater vil fortsette å anke avgjørelsen dersom domsavgjørelsen går imot dem. Uansett hvilket vedtak domstolen i San Francisco fatter, så er neste stoppested den amerikanske Høyesterett, ifølge CNNs juridiske ekspert, Danny Cevallos.

– Høyesterett er for tiden sammensatt av åtte medlemmer. Der kan det ende med en splittelse, fire mot fire. Om det endre på den måten, så er reglene slik at ankedomstolens vedtak står, sier Danny Cevallos.