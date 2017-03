Medier: Trump modererer innreiseforbudet

Trolig blir det litt enklere for muslimer å komme inn til USA - men ikke riktig ennå.

Trumps opprinnelige innreiseforbud forbød innbyggere fra syv land med hovedsaklig muslimsk befolkning innreise til USA, i tillegg til et midlertidig forbud som nektet alle flyktninger å komme inn til landet. Forbudet nektet også syrere å komme inn til landet på ubestemt tid.

Irakere vil trolig ikke forbys innreise

Tidlig i februar satte en føderal dommer i delstaten Washington innføringen av forbudet på pause, noe Trump-administrasjonen anket. Ankedomestolen opprettholdt denne avgjørelsen. Selve lovligheten av innreiseforbudet har ennå ikke blitt behandlet av rettsysstemet, men Det hvite hus har tro på at presidentordren til slutt vil bli opprettholdt, og dermed vil gjelde igjen. Saken går trolig i den høyeste rettsinstansen i landet snart, men det er uklart nøyaktig når.

Det nye innreiseforbudet kommer ifølge CNN ikke til å gjelde de som har fått opphold, eller som har visum til USA. Det sier en kilde til kanalen.

De nye planene må vente enda litt til på å bli offentliggjort.

Etter det CNN kjenner til, er planene ennå ikke helt klare, men det er ventet at det nye forbudet kommer til å bli moderert.

Den nye ordren vil gjøre det klart at de med lovlig opphold, også kjent som de med «green card», ikke vil bli berørt av forbudet.

Ifølge Politico vil den nye versjonen trolig ikke ha Irak på listen over land hvor innreiseforbudet gjelder. Det ventes også at forbudet kommer til å inkludere en midlertidig stans av flyktninger inn til landet, men syrere vil ikke lenger bli pekt ut, som den forrige versjonen av forbudet gjorde.

To forbud, side om side?

Det er imidlertid mye annet som er uklart frem til det nye innreiseforbudet kunngjøres.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sean Spicer, har ved flere anledninger understreket at begge de to innreiseforbudene; det opprinnelige og det nye, kommer til å gjelde side om side. Men kilder sier til CNN at presidenten kommer til å tilbakekalle det opprinnelige forbudet, tross Spicers forsikringer. Det gjenstår også å se om forbudet blir stående som ugyldig når rettssaken er over.

Det noe modererte forbudet, som skulle kunngjøres onsdag, er dessuten forsinket. Avgjørelsen kommer etter flere positive tilbakemeldinger på Trumps tale til Kongressen i natt. Ifølge CNN er noe av grunnen til at Det hvite hus valgte å utsette ordren om det nye innreiseforbudet, at det ville ha tatt oppmerksomhet fra den positive dekningen av talen.

– Vi vil at ordren skal ha sitt eget øyeblikk, sier en ansatt ved Det hvite hus til CNN.