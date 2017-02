Justisdepartementet har anket kjennelsen mot innreiseforbudet

USAs justisdepartement har levert inn en formell anke over dommeravgjørelsen som satte president Donald Trumps innreiseforbud til side.

I ankeskrivet ber departementet en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle.

Samtidig har presidenten selv vært ute på Twitter igjen:

«Dommeren åpner landet vårt for potensielle terrorister og andre som ikke har noen god hensikt. Onde folk er veldig glade», skriver Trump natt til søndag.

Lørdag ettermiddag: USA reverserer innreiseforbudet

Også før anken ble levert, kommenterte Trump saken på Twitter:

«Hva skjer med landet vårt når en dommer kan stanse et innreiseforbud gjort av Sikkerhetsdepartementet og alle, selv de med dårlige intensjoner, kan komme inn i USA?», skrev han lørdag kveld.

Trump skriver også at «mange svært ille og farlige personer kan strømme inn i landet».

Presidenten undrer seg også over hvorfor ikke advokater bruker en dommeravgjørelse fra Boston i stedet for den «latterlige avgjørelsen» fra Seattle. En føderal dommer sa nei til å videreføre en midlertidig forføyning mot presidentordren. I Seattle kom derimot en annen føderal dommer med en kjennelse som satte en midlertidig stopp for innreiseforbudet over hele landet.

Kjennelsen fredag har ført til at alle med lovlig visum i øyeblikket reise inn i USA, ifølge Reuters. Lørdag hersket det likevel full forvirring på amerikanske flyplasser.

Politico: Ivanka stoppet kontroversiell homo-ordre

Kort tid etter at kjennelsen ble utstedt, varslet Det hvite hus i en pressemelding at de ville anke saken «så snart som mulig», hvilket Justisdepartementet nå har fulgt opp.

«Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt i å håndheve loven, er latterlig og vil bli omgjort», skrev Trump på Twitter lørdag.