IT-giganter trakk seg fra den rettslige kampen mot innreiseforbudet

Mer enn halvparten av IT-selskapene som stod bak protesten mot Donald Trumps første innreiseforbud, valgte ikke å protestere mot det nye innreiseforbudet.

Apple, Google og Facebook er alle blant IT-gigantene som virker å ha endret holdning til president Donald Trumps innreiseforbud etter at det ble revidert, skriver Reuters.

Protesten fra 58 Silicon Valley-baserte selskaper ble tirsdag lagt frem i en høring i den føderale domstolen på Hawaii.

Selskaper som Microsoft, eBay, Netflix og Twitter var heller ikke en del av listen.

Stoppet innreiseforbudet

Kun timer før Trumps nye innreiseforbud skulle tre i kraft torsdag, utstedte den føderale dommeren Derrick K. Watson fra Hawaii en landsomfattende midlertidig forføyning av forbudet.

– Vi skal kjempe mot denne forferdelige kjennelsen så langt det går, helt opp til høyesterett, var den umiddelbare reaksjonen fra Trump.

I sin tale sa Trump også at han har «mange advokater» som vil ta saken videre. Du kan se et utdrag fra talen her:

Kanskje kan presidenten regne med noe mindre motstand etter at han blant annet utelot Irak fra sitt nye innreiseforbud.

I hvert fall har listen over IT-selskaper som støtter den rettslige kampen mot forbudet, blitt betydelig kortere. Etter at 127 selskaper signerte på den første protesten, gjenstår det altså «bare» 58 selskaper på listen.

Blant dem nevnes Airbnb og Dropbox som de største aktørene.

En medforfatter av protesten sier imidlertid at IT-selskapene fortsatt har anledning til å signere, og at det ventes at listen vil ekspanderes noe, ifølge Reuters.

Ingen begrunnelse

Ingen av selskapene som har valgt ikke å signere, har begrunnet valget i en offentlig uttalelse, ifølge Reuters.

De gjenværende IT-gigantene mener innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige talenter verden over. De legger videre vekt på at det vil bryte opp pågående prosjekter, og dermed skade amerikansk næringsliv og investeringer i USA.

Forrige gang Trump anket kjennelsen som stoppet innreiseforbudet, ble anken avvist av en ankedomstol i San Francisco.