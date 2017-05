Domstol opprettholder opphevelsen av Trumps innreiseforbud

En ankedomstol i Virginia har besluttet at Trump-regjeringens innreiseforbud fortsatt skal blokkeres. Striden om forbudet går nå videre til USAs høyesterett.

Ankedomstolen kom med sin avgjørelse torsdag. Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.

Reiseforbudet ble stoppet av en domstol i Maryland i mars, og Trump-regjeringen anket avgjørelsen til domstolen i Virginia. I den nyeste kjennelsen står det at forbudet kommer med en «påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse».

Med 10 mot 3 stemmer kom retten fram til at forbudet er grunnlovsstridig. Rettens mindretall anfører på sin side at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme.

Innreiseforbudet som nå går sin gang i det amerikanske rettssystemet, er en mindre omfattende versjon av president Donald Trumps opprinnelige innreiseforbud fra januar i år. Det reviderte innreiseforbudet innebærer visumnekt for borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen i 90 dager, og stans i USAs flyktningprogram i 120 dager.

Det reviderte innreiseforbudet ble også stoppet av en landsomfattende kjennelse fra en domstol i delstaten Hawaii. Denne avgjørelsen behandles av en ankedomstol i Seattle, som ennå ikke har kommet med sin avgjørelse.

Trumps opprinnelige og mer omfattende innreiseforbud ble stanset av en domstol i Seattle 4. februar. Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.