CNN: Trump anker ikke nei til innreiseforbudet

Det hvite hus uttaler at de ser på andre muligheter for å opprettholde Trumps ordre.

Fakta om innreiseforbudet * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de syv landene. * Omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Kilde: NTB

President Donald Trumps administrasjon har foreløpig ingen planer om å anke avgjørelsen som opphever innreiseforbudet hans, skriver The Hill og CNN. Dette skal ha kommet fra en embetsmenn i Det hvite hus.

Samtidig melder The Washington Post at Det hvite hus' stabssjef sier at administrasjonen vurderer alle muligheter i rettssystemet, også å gå til høyesterett.

Avgjørelsen om å ikke anke skal ifølge kilden i Det hvite hus ha kommet etter at Det hvite hus ser på andre muligheter for å opprettholde Trumps presidentordre om å begrense immigrasjon. Kilden skal også ha sagt at administrasjonen vurderer om de skal omskrive ordenen.

Se video: Her er innreiseforbudet fort fortalt.

Trump: – Ingen tvil om at vi vil vinne

Dette er i motstridende til hva president Trump uttalte under en pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe fredag. Trump sa da at han kom til å fortsette kampen i retten og presentere nye sikkerhetstiltak allerede neste uke.

– Vi vil fortsette å ta saken videre i retten og jeg har ingen tvil om at vi til slutt vil vinne, sa Trump på en pressekonferanse i Washington fredag, i forbindelse med statsbesøket fra Japan.

Trump: – Planlegger flere tiltak

Trump la til at han planlegger å komme med flere tiltak «veldig raskt i forbindelse medsikkerheten i landet vårt». Han nevnte imidlertid ikke hva sikkerhetsstiltakene innebærer, men sa at han «ikke kunne tillate mennesker som ønsker å skade folket vårt å komme inn i landet».

Se hele pressekonferansen med den japanske statsministeren her:

Kort tid etter at en føderal ankedomstol i San Francisco torsdag fattet beslutning om å opprettholde opphevelsen av Trumps omstridte innreiseforbud, raste Trump og twitret en melding som tydet på at presidenten ikke synes saken på noen måte er over:

«VI SEES I RETTEN. SIKKERHETEN TIL LANDET VÅRT STÅR PÅ SPILL».