Avlyser høring om innreiseforbud

WASHINGTON, D.C. (VG) Høyesterett har avlyst de muntlige høringene knyttet til president Donald Trumps nye innreiseforbud.

Høyesterett annonserte mandag ettermiddag at høringene, som egentlig skulle funnet sted den 10. oktober, er avlyst etter at Trump søndag forslo nye restriksjoner i det allerede eksisterende reiseforbudet, fordi det opprinnelige visumforbudet utløp, skriver avisen Politico.

Det nye forbudet rammer innbyggere fra åtte land, deriblant fem som også var omfattet av det forrige: Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. Mens Sudan nå er fjernet fra listen, er Tsjad, Nord-Korea og Venezuela lagt til.

De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA. Det har også ført til en nasjonal debatt om sikkerhet, innvandring og diskriminering.

Retten dropper ikke hele behandlingen av innreiseforbudet, men fjerner saken midlertidig fra domstolens høringskalender – i påvente av at partene blir enige om ny dato.

Frist til 5. oktober



Søksmålet mot Trump-regjeringen kom i utgangspunktet fordi Hawaii mente innreiseforbudet bryter med grunnloven når det retter seg utelukkende mot mennesker fra muslimske land. Selv om den andre versjonen av det originale innreiseforbudet har noen andre formuleringer har Hawaii hevdet at det er den egentlige meningen bak det.

Etter søndagens nye presidentordre, hvor Trump har tatt med to ikke-muslimske land, vil høyesterett nå vite om saksøkeren fremdeles er av den oppfatning. Derfor har de gitt begge parter frist til 5. oktober med å sende inn ny dokumentasjon før de vurderer om det fremdeles er grunnlag for å ta saken opp i høyesterett.

Punkt for punkt: Dette lovet Trump i sin innvandringspolitikk

Klare forskjellspunkter



Selv om det er flere klare likheter, er det også noen punkter som skiller de nye restriksjonene fra de to forrige innreiseforbudene:

Direktivet har ingen utløpsdato. I tillegg rammer det to land – Nord-Korea og Venezuela – som ikke har en overveiende muslimsk befolkning.

USAs forhold til de to sistnevnte har den siste tiden vært alt annet enn bra: I august kom Donald Trump med militære trusler mot Venezuela, og presidentens ordkrig med nordkoreanske myndigheter fortsetter med full kraft.

I sommer: Omstridt innreiseforbud får gjelde inntil videre

De nye reglene skal etter planen tre i kraft 18. oktober, og kommer i forbindelse med at det forrige forbudet utløper. Ifølge Washington Post vil det ikke ramme noen som allerede har et gyldig visum, og det åpnes også for unntak i enkeltsaker.

– Restriksjonene er hverken tidligere eller nå basert på etnisitet, religion eller tro. Disse regjeringene svarer ganske enkelt ikke til våre grunnleggende sikkerhetskrav, sier en kilde i Trump-administrasjonen til avisen.