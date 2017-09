Tusenvis evakuert på Bali etter vulkanvarsel

Hvite røykskyer stiger fra vulkanen Agung på Bali og myndighetene forbereder seg på et utbrudd.

Tusenvis av innbyggere er evakuert fra landsbyene nær den aktive vulkanen på fjellet Agung på Bali i Indonesia.

Myndighetene har hevet beredskapsstatusen til høyeste nivå, som betyr at et utbrudd kan være nært forestående. Det er tredje gangen den siste uken at trusselnivået oppjusteres den siste uken.

Indonesiske myndigheter forteller at det har vært en enorm økning i fjellets seismiske aktivitet, noe som indikerer en økt fare for utbrudd. Myndighetene vet imidlertid ikke når utbruddet eventuelt vil finne sted, skriver ABC News.

Må holde seg unna området nær vulkanen



Turister og lokalbefolkningen advares mot å oppholde seg innen en radius på ni kilometer fra vulkanens krater, etter å ha observert risting i bakken og røyk over det populære reisemålet.

– Den vulkanske aktiviteten holder seg høy, og det er indikasjoner på at magma stiger til overflaten, som forårsaker risting, sier Sutopo Purwo Nygroho i Indonesias nasjonale kriseberedskapsorgan til Reuters.

EVAKUERT: Evakuerte landsbyboere nær vulkanen Agung. Antara Foto , Reuters

Flytrafikken går imidlertid fortsatt som normalt til øya, og den vulkanske aktiviteten har lite å si for turismen til andre deler Bali enn området nær vulkanen, ifølge myndighetene.

11.300 evakuert



Hvite røykskyer stiger fra krateret på fjellet, hvis topp ligger 3031 meter over havet. Talsmann for krisehåndtering Waskita Sutadewa opplyser til ABC News at rundt 11.300 innbyggere har blitt offisielt evakuert fra området.

Det reelle tallet kan imidlertid være to til tre ganger så høyt, siden mange allerede hadde flyktet fra hjemmene sine på egenhånd.

De evakuerte innbyggerne oppholder seg i midlertidige skur, idrettshaller og landsbyhaller. Indonesia består av flere tusen øyer, i et område med høy vulkansk aktivitet.