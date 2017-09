Over 75.000 mennesker vulkan-evakuert på Bali

Indonesiske myndigheter opplyser at over 75.000 mennesker har blitt evakuert fra områder rundt Agung-fjellet på Bali grunnet fare for et større vulkanutbrudd.

Mandag ble det registrert mer enn 560 vulkanske jordskjelv, og de fleste av dem nær overflaten. Overvåkningen i området viser at rystelsene fra fjellet øker i styrke, noe som tyder på at magma fortsetter å bevege seg mot overflaten og at et utbrudd kan være nært forestående.

– Sjansen for et utbrudd er ganske stor, men det er ikke mulig å fastslå når det vil skje, sier talsmann for myndighetenes kriseberedskap på Bali, Sutopo Purwo Nugroho, ifølge avisen Telegraph.

Myndighetene i kriseberedskap



Indonesiske myndigheter anslår faresonen for et vulkanutbrudd på Agung-fjellet til å være så mye som 12 kilometer fra krateret. Myndighetenes kriseberedskap opplyser tirsdag at mer enn 75.000 mennesker er blitt evakuert fra faresonen og er blitt fordelt utover 370 leire på Bali. Det har også blitt evakuert over 2000 kuer fra risikoområdet.

SAMLET I LEIRE: På Bali er over 75.000 mennesker samlet i 370 leire etter å ha blitt evakuert fra området rundt vulkanen Agung i frykt for et nært forestående utbrudd. Foto: Firdia Lisnawati , AP

Myndighetene har satt til side et fond på rundt 150 millioner dollar til kriseberedskap før et vulkanutbrudd, og har de siste dagene sendt ut 640.000 masker, 12.500 madrasser, 8.400 tepper og gitt 50 telt til disposisjon.

– Hvor forberedt vi er vil være nøkkelen for å begrense risikoen ved et vulkanutbrudd, fortalte en tjenestemann ved Indonesias Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Devy Kamil, til nyhetsbyrået AFP.

1.100 mennesker mistet livet i 1963



Flyplassen i Balis hovedstad Denpasar, hvor millioner av utenlandske turister ankommer øya hvert år, har foreløpig ikke blitt påvirket av det mulig nært forestående vulkanutbruddet. Noen land, inkludert Australia og Singapore, har likevel valgt å gå ut med reiseråd.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har myndighetene varslet turister og innbyggere om å unngå camping og fotturer i en omkrets på 9 kilometer fra krateret.

Sist det var vulkanutbrudd på Agung-fjellet, var i 1963. Da mistet rundt 1.100 mennesker livet. Det litt over 3.000 meter høye fjellet spredte aske så høyt som 20 kilometer opp i lufta.

Agung ligger om lag 75 kilometer fra turistbyen Kuta. Vulkanen har gitt lyd fra seg siden august i år.