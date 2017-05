Homofile menn dømt til 85 stokkeslag i Indonesia

En islamsk shariadomstol i Indonesia har dømt to menn til offentlige stokkeslag for å ha hatt sex. Amnesty krever at dommen oppheves.

Dommen mot de henholdsvis 20 og 23 år gamle mennene falt i en shariadomstol i Aceh-provinsen onsdag, samme dag som Den internasjonale dagen mot homofobi. En av mennene gråt da straffen ble kunngjort og ba om tilgivelse, melder nyhetsbyrået AP.

De tiltalte ble pågrepet i mars etter at en borgervernsgruppe i provinshovedstaden Banda Aceh som hadde fattet mistanke om at mennene var homofile, brøt seg inn på et rom de to hadde leid og tok dem i ha sex med hverandre.

Hoveddommer Khairil Jamal sier at det er overbevisende beviser for at de to mennene har hatt «homofil sex».

– Som muslimer bør de tiltalte overholde sharialoven som hersker i Aceh, sier Jamal ifølge AP.

Første dom i sitt slag

Aceh er den eneste provinsen i Indonesia som har innført sharialov. Homoseksualitet har vært ulovlig i provinsen siden 2014, men dette er første gang noen har blitt straffet for det, ifølge New York Times.

Maksimum-straffen er 100 stokkeslag, men dommer Jamal sier ifølge AP at alle de tre dommerne i saken stemte mot å idømme denne fordi de tiltalte opptrådte høflig i retten, samarbeidet med myndighetene og er tidligere ustraffet.

I RETTEN: En av de tiltalte sitter foran dommerpanelet i retten i Banda Aceh onsdag denne uken. FOTO: JUNAIDI HANAFIAH / REUTERS

Aktor i saken, som går under navnet Gulmaini, opplyser imidlertid at mennene vil få straffen neste uke, før den islamske fastemåned ramadan begynner.

Krever opphevelse

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International krever at dommen mot de to mennene oppheves.

– Myndighetene i Aceh må umiddelbart oppheve dommen og stokkeslag-straffene og avslutte bruken av denne straffen, som er en grusom, umenneskelig og nedverdigende straff som kan sammenlignes med tortur, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Også menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) reagerer:

– Anklagen er veldig harde. Dommen er tøffere. Den viser at domstolene i Indonesia blir stadig mer konservative, sier Indonesia-forsker i HRW Andreas Harsono ifølge AP.

I fjor ble i alt 339 mennesker dømt til stokkeslag i Aceh-provinsen, ifølge HRW. Organisasjonen skriver også at den indonesiske, ikke-statlige organisasjonen Institute for Criminal Justice Reform har advart om at bruken av stokkeslag som straff kan komme til å øke i år.

