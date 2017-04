«Hobbit-art» ikke våre slektninger likevel

Levningene av den 1,1 meter høye «hobbit-arten» som ble funnet i Indonesia i 2003, har mest sannsynlig ikke utviklet seg fra det moderne mennesket.

Forskere som har studert benrestene etter Homo florensiensis, en småvokst menneskeart det ble funnet rester av på den indonesiske øya Flores i 2003, hevder nå at deres funn vil avkrefte teorien om at arten utviklet seg fra det moderne menneskets forfedre.

Ifølge The Guardian fant studien, ledet av doktor Debbie Argue ved Australian National University, ingen bevis for at Homo floresiensis utviklet seg fra den mye større Homo erctus. Homo erectus er den eneste andre menneskearten vi vet har levd i området.

HOBBITARTEN: En Homo floresiensis slik en kunstner har forestilt seg arten. Bildet ble vist på en utstilling i Sydney i oktober 2004. Foto: David Gray , Reuters

Ikke moderne menneske



At dette skulle ha skjedd var en av flere teorier om opprinnelsen til «hobbitarten», og helt siden beinfunnet har forskerne forsøkt å finne ut om Homo floresiensis er i slekt med det moderne mennesket.

– Det var en god vitenskapelig hypotese. Men vi tror den nå har blitt grundig motbevist, sier professor Colin Groves på forskerteamet til australske Guardian.

Homo erectus i Asia var den første av våre forfedre som hadde moderne menneskelige proporsjoner. Den nye forskningen viser at «hobbitarten» var mye mer primitiv enn Homo erectus, og har flere karakteristikker til felles med Homo habilis som levde mellom 1,65 og 2,4 millioner år siden. Homo habilis er den eldste menneskearten vi kjenner til.

Forskerne samlet sammen 133 kranie-, kjeve- og tannbiter fra ulike arter for sammenligning og analyser. De fant ut at Homo erectus og floresiensis hadde helt ulike beinstrukturer, spesielt i kjeve- og bekken-området.

Studien ble presentert i Journal of Human Evolution fredag og støtter teorien om at Homo floresiensis utviklet seg fra en menneskeart i Afrika, mest sannsynlig Homo habilis, og at de to artene har en felles ane. «Hobbitearten» kan ha utviklet seg i Afrika og migrert, eller stamfedrene kan ha flyttet fra Afrika og så utviklet seg til Homo floresiensis.

I Indonesia ble det funnet skjeletter av sju små mennesker i en hule på øya. Funnet ble gjort 5,9 meter nede i en kalkhule. Forskerne trodde først det var barneskjeletter, men det ble raskt klart at det var fullt utvokste individer.

ULIKE: Chris Stringer ved Naturhistorisk museum i London holder hånden over en hodeskalle av Homo floresiensis i 2004. Til høyre en moderne hodeskalle. Foto: Jim Watson , AFP

Den gang skrev de britiske antropologene Robert Foley og Marta Mirazon Lahr at funnet var spesielt fordi skjelettrestene tydet på at den utdødde arten tilhørte vår egen slekt. Forskerne kalte arten Homo floresiensis etter øya hvor skjelettene ble funnet. Beinrestene er mellom 12.000 og 95.000 år gamle.

Uvisshet siden funnet



Forskerne antok at homo floresiensis var rundt én meter høye med et hode på størrelse med en grapefrukt. De hadde mørk hud, innsunkne øyne, store tenner og flate neser. I tillegg hadde de korte bein og lange armer.

Noen forskere argumenterte også for at levningene var fra moderne mennesker med sykdommen mikrocefaly, men dette ble motbevist i 2005. Enkelte forskere var også fra starten skeptiske til at den nye arten ble kalt mennesker.

– Det finnes ingen biologisk grunn til å kalle dette mennesker. Vi må vurdere på nytt hva det er, sa antroposof Jeffery Schwartz ved The University of Pittsburg til The Northwest Herald i 2004.