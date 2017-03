Britisk cruiseskip ødela unikt korallrev i Indonesia

Indonesia truer med en kraftig reaksjon etter at et britisk cruiseskip braste inn i et korallrev og ødela tilholdsstedet til et enormt antall planter og dyr.

Cruiseskipet Caledonian Sky er på 4.200 tonn og hadde 102 passasjerer og et mannskap på 79 ombord da det 4. mars gikk på grunn midt i korallrevet utenfor øya Kri i øygruppen Raja Ampat øst i Indonesia.

Skipet måtte taues bort av en annen båt før det kunne fortsette reisen.

Ulykken har ødelagt 13.500 kvadratmeter korallrev.

Prisen for å restaurere det vil kunne bli på opptil 16,2 millioner dollar, tilsvarende 140 millioner kroner, ifølge marinbiologen Ricardo Tapilatu ved Papua universitet.

Indonesiske myndigheter mener at skadene er uopprettelige.

– Ødeleggelsen av Raja Ampat-korallrevet, som naturen brukte hundrevis av år på å utvikle, skjedde på mindre enn én dag. Det er rett og slett umulig å gjenopprette den delen av Raja Ampat. Fisk som vanligvis ble sett i området, har nå forsvunnet, het det i en uttalelse fra departementet for maritime saker tirsdag.

MANGE DYREARTER: Korallrevet i Indonesia skal være tilholdssted til et eksepsjonelt antall dyre- og plantearter. Foto: INDONESIA MARINE SECURITY AGENCY/BAKAMLA , AFP

Raja Ampat-øyene øst i Indonesia har lenge vært et svært populært reisemål for dykkeentusiaster og personer som liker å reise utenfor allfarvei. Øygruppen består av hundrevis av små palmedekkede øyer og er omringet av et korallrev med et eksepsjonelt antall dyre- og plantearter.

SKADET: Det indonesiske departementet for maritime saker har frigitt flere bilder tatt 13. mars, som viser ødeleggelsene på korallrevet. Foto: INDONESIA MARINE SECURITY AGENCY/BAKAMLA , AFP

Den lokale turistindustrien har vært rasende etter ulykken.

– Hvordan kunne dette skje? Var det en tolvåring ved roret? lyder en av meldingene på Facebook-siden til Stay Raja Ampat.

Cruiseskipet befinner seg nå ved Filippinene. Det forlot Indonesia før skadene etter grunnstøtingen var utredet.

