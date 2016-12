54 døde etter jordskjelv i Indonesia

Myndighetene frykter at mange fortsatt er fanget i ruinene etter det kraftige jordskjelvet.

Redningsmannskaper søker fortsatt etter overlevende etter at flere hus, butikker og andre bygninger kollapset da jordskjelvet rammet Aceh-provinsen like etter klokken 05 onsdag morgen lokal tid.

Det ble først meldt om ti døde, men dødstallet har nå steget til 54, melder AP.

Distriktssjef Aiyub Abbas i Pidie Jaya forteller at hundrevis av personer er fraktet til sykehus med skader. Han understreker også at det er et sterkt behov for mer utstyr og maskiner i søket etter overlevende.

STORE SKADER: Denne bygningen i landsbyen Pidie ble totalskadet i jordskjelvet. Foto: Zian Muttaqien , AFP

Skjelvet hadde en styrke på 6,4, og episenteret lå på drøyt 17 kilometers dyp, omtrent ti kilometer nord for byen Reuleut.

Indonesias meteorologiske og geofysiske myndigheter sier skjelvet ikke hadde potensial til å utløse en tsunami.

Blant de som døde var en kvinne og hennes to barn i Pidie Jaya, omtrent 18 kilometer fra episenteret. Det opplyser en tjenestemann til en lokal TV-stasjon.

Aceh var det området som ble hardest rammet av jordskjelvet og den påfølgende tsunamien som rammet en rekke land i Sørøst-Asia, samt Sør-Asia og Afrika andre juledag 2004.

Katastrofen kostet 230.000 mennesker livet.

Kilde: VG/NTB